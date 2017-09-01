Исследование: выпускники вузов Эстонии довольны учебой, но хотят больше возможностей для практики

Последнее исследование удовлетворенности выпускников вузов Эстонии показывает, что девять из десяти выпускников довольны полученным образованием. Наиболее критично выпускники оценили организацию практики - ей остались недовольны 38% опрошенных, сообщает Министерство образования и науки.

По словам главы отдела высшего образования министерства образования и науки Сигрид Вахер, результаты исследования показывают, что выпускники положительно оценивают качество высшего образования в Эстонии и чувствуют свою конкурентоспособность на рынке труда.

”При этом выпускники также видят перспективы развития, — сказала Вахер. — Низкая удовлетворенность возможностями прохождения практики была отмечена еще в результатах прошлого исследования, в 2012 году. Министерство предприняло множество действий для того, чтобы высшее и профессиональное образование лучше отвечали потребностям рынка труда. Учебные заведения могут ходатайствовать о субсидиях на развитие сотрудничества с работодателями, например для расширения cети мест, где можно пройти практику, или для дополнительного обучения руководителей практики со стороны работодателей. Для того, чтобы эффект от предпринятых дополнительных мер проявился, потребуется время”.

Больше всего предоставленными возможностями прохождения практики были довольны выпускники прикладных высших учебных заведений — 77 процентов, среди выпускников других вузов довольными остались примерно половина выпускников. Иностранные студенты дали возможностям для прохождения практики более низкую оценку, чем местные студенты.

Если рассматривать вопрос с точки зрения разных сфер деятельности, то высокую оценку предоставляемым возможностям дали выпускники сферы здоровья и благополучия, обслуживания и образования. Менее всего организацией практики остались довольны выпускники специальностей, связанных с сельским хозяйством, гуманитарными науками, сферой искусства и точными и естественными науками.

Для успеха на рынке труда помимо профессиональных навыков и умений выпускники считают важными также социальные навыки — умение общаться, разрешать проблемы и анализировать ситуацию.

Учащихся вузов Эстонии характеризует активность на рынке труда во время обучения — более чем три четверти выпускников работают параллельно с учебой. Основной причиной этого была названа необходимость обеспечивать себе доход, а также желание поднять свой уровень жизни, самореализация и приобретение трудового опыта. Последнее подтверждает также факт, что более половины работающих выпускников во время учебы работали на должности, в той или иной степени связанной с их специальностью.

На должностях, ближе всего связанных с полученной специальностью, работает больше всего выпускников сфер здоровья и благополучия, сельского хозяйства и образования. Дольше всего работу по специальности искали выпускники гуманитарных направлений, сферы искусства и социальных наук, быстрее всего работу по специальности удалось найти выпускникам сфер обслуживания и образования.

Учиться за границу ездила примерно пятая часть выпускников. Самыми мобильными оказались докторанты — 90% из них в связи с учебой ездили за границу. Самой большой проблемой, затрудняющей учебу за границей, являются сопутствующие ей финансовые затраты. Каждый третий респондент назвал финансовые причины основным препятствием обучению в другой стране, каждый шестой — сопоставимость учебных программ родного университета и зарубежного вуза.

Цель исследования — получить дополнительную информацию об обстоятельствах, сопровождавших выпускников во время учебы, деятельности после окончания учебного заведения, успеха на рынке труда, приобретенных компетенциях и удовлетворенности учебой, а также предоставить вузам обратную связь относительно качества учебной работы.

Исследование было проведено по заказу министерства образования и науки фирмой Ernst & Young Baltic AS. Электронный опросник было предложено заполнить тем, кто закончил вузы Эстонии в 2015 году. Всего в 2015 году из высших учебных заведений Эстонии выпустились порядка 10 000 студентов, опросник заполнили 2358 выпускников. Подобные исследования были проведены также в 2006, 2009 и 2012 годах.