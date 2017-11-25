Исследование: выпускники профессиональных училищ довольны своей учебой

Свежеопубликованное исследование, проведенное среди выпускников заведений профессионального образования, показывает, что 90% выпускников училищ довольны своей учебой, сообщает Министерство образования.

Больше всего выпускники довольны выбором училища и специальности, а также физической средой обучения, а меньше всего довольны организацией обучения и возможностями прохождения практики.

По словам руководителя отдела профессионального образования Министерства образования и науки Хелен Пылло, результаты исследования позволяют испытать удовлетворение, но нельзя упускать из виду и те сферы, в которых училищам есть куда расти.

”Целевая аудитория профессионального образования очень разнообразна, и может быть непросто организовать учебу таким образом, чтобы она устраивала каждого учащегося. Расширение возможностей нестационарного обучения и обучения на рабочем месте позволяет учиться и тем, кто помимо учебы занят выполнением рабочих и семейных обязанностей”, — сказала Пылло.

Она также обратила внимание на то, что для профессионального образования большое значение имеет практика.

”Несмотря на то, что выпускники профессиональных училищ гораздо больше довольны возможностями прохождения практики, чем выпускники вузов, необходимо продолжать дополнительное обучение руководителей практики и тесно сотрудничать с работодателями, чтобы улучшить качество предлагаемой в училищах практики”, — сказала она.

Степень удовлетворенности выбором специальности и училища весьма высока среди выпускников во всех сферах деятельности. Больше всего довольны учебой выпускники сферы здоровья и благополучия (довольны 94%), на другом конце шкалы находятся выпускники ИТ-специальностей с разницей в пятнадцать процентов (довольны 79%). Среди выпускников ИТ-специальностей четверть выбрали бы какую-то другую специальность в том же учебном заведении.

Учебой и своими рабочими перспективами менее довольны также выпускники русскоязычных специальностей.

Исследование проводилось с целью получить представление о выпускниках в контексте учебы, их деятельности после окончания училища, успехе на рынке труда и их оценках качества учебной работы и приобретенных навыков.

Исследование было проведено по заказу Министерства образования и науки фирмой Ernst & Young Baltic AS. Интернет-опрос проводился в 2015 и 2016 годах среди выпускников профессиональных училищ Эстонии. В исследовании приняли участие 1062 выпускника.