09.09.2018, 09:59

Исследование: важная задача системы образования в Эстонии — обеспечить смену поколения учителей

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rus.delfi.ee
EST
Programmi Noored kooli kaudu Meremäe põhikooli õpetajaks läinud Joosep Norma
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Из опубликованного вчера исследования OSKA на тему образования и науки следует, что тех, кто учится на учителей начальных классов и детских садов в Эстонии достаточно, однако ощущается нехватка учителей-предметников и опорных специалистов.


Хотя наши ученики и выделяются своими результатами на международном уровне, одной из самых больших задач системы образования Эстонии является обеспечение смены поколения учителей. Тех, кто учится на учителей-предметников, меньше, чем потребуется в будущем для смены нынешнего поколения — в первую очередь будет не хватать учителей естественных наук и математики.

Обеспечение смены поколения учителей в последние годы находилось под пристальным вниманием как министерства, так и вузов и местных самоуправлений, результаты исследования несомненно помогут в поисках более целесообразных решений.

”Чрезвычайно важно, чтобы работа учителя высоко ценилась в обществе. Помимо проблем мы видим и хорошие результаты — опросы показывают, что учителя все более довольны своей работой, молодые учителя идут работать в школы, интерес абитуриентов у специальностям, связанным с преподаванием, растет”,- сказала министр Майлис Репс.

”Недавно мы расширили условия получения подъемного пособия для учителей, в этом году работники сферы образования будут впервые награждены государственными премиями, при поддержке государства уровень зарплат воспитателей детских садов приближается к минимальной зарплате учителей общеобразовательных школ, а средняя учительская зарплата в следующем году достигнет 1 500 евро”, — сказала министр и добавила, что в связи со строительством новых школ и реновацией имеющихся меняются к лучшему и условия труда учителей.

Также для того, чтобы оказывать лучшую поддержку детям с особыми образовательными потребностями, в 2018 году был значительно увеличен объем бюджетных средств, выделяемых содержателям школ. Местным самоуправлениям в этом году было выделено более 23 миллионов евро дополнительных средств, которые помогут частично решить проблему нехватки опорных специалистов.

По словам исследователя OSKA Урве Метс, профессию учителя естественных наук и математики выбирать, несомненно, стоит — в будущем работы по профессии будет достаточно. ”До 2025 года число учеников 7х-9х классов будет расти, и замена потребуется 20% нынешних учителей математики и естественных наук. Сейчас по специальностям учителей-предметников выпускается на треть меньше учителей, чем требуется”, — сказала Метс.

В исследовании также говорится о необходимости увеличения значения науки для общества и более тесного сотрудничества между учеными и предпринимателями. Число защитившихся докторантов в этом году достигло рекордной отметки. Очень важно, однако, чтобы академические знания находили применение и ценились и за пределами академической среды.

В сфере образования и науки занято 65 000 человек, то есть 10% от числа всех работников страны: 29 300 преподают, 2100 предлагают опорные услуги, 2200 руководят, 7500 человек занимаются молодежной работой, 6850 — наукой и развитием.

Материалы (на эстонском языке)

Резюме результатов исследования OSKA
Исследование OSKA
Исследование министерства образования на тему выпускников вузов педагогических специальностей и молодых учителей
Слайды пресс-конференции

Задачей исследования OSKA в сфере образования и науки было проанализировать потребности рынка труда в областях образования, науки и молодежной работы до 2025 года и предложить варианты, как их удовлетворить.

Система прогнозирования OSKA к 2020 году проанализирует все сферы деятельности в Эстонии с точки зрения потребностей рынка труда и умений, которые будут востребованы в будущем, и сопоставит результаты анализа с возможностями, которые сейчас предлагают системы высшего и профессионального образования, а также дополнительного обучения.

Исследования OSKA готовит ЦУ Kutsekoda на средства Европейского социального фонда.

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