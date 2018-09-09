Исследование: важная задача системы образования в Эстонии — обеспечить смену поколения учителей

Также для того, чтобы оказывать лучшую поддержку детям с особыми образовательными потребностями, в 2018 году был значительно увеличен объем бюджетных средств, выделяемых содержателям школ. Местным самоуправлениям в этом году было выделено более 23 миллионов евро дополнительных средств, которые помогут частично решить проблему нехватки опорных специалистов.
По словам исследователя OSKA Урве Метс, профессию учителя естественных наук и математики выбирать, несомненно, стоит — в будущем работы по профессии будет достаточно. ”До 2025 года число учеников 7х-9х классов будет расти, и замена потребуется 20% нынешних учителей математики и естественных наук. Сейчас по специальностям учителей-предметников выпускается на треть меньше учителей, чем требуется”, — сказала Метс.
В исследовании также говорится о необходимости увеличения значения науки для общества и более тесного сотрудничества между учеными и предпринимателями. Число защитившихся докторантов в этом году достигло рекордной отметки. Очень важно, однако, чтобы академические знания находили применение и ценились и за пределами академической среды.
В сфере образования и науки занято 65 000 человек, то есть 10% от числа всех работников страны: 29 300 преподают, 2100 предлагают опорные услуги, 2200 руководят, 7500 человек занимаются молодежной работой, 6850 — наукой и развитием.
Материалы (на эстонском языке)
Резюме результатов исследования OSKA
Исследование OSKA
Исследование министерства образования на тему выпускников вузов педагогических специальностей и молодых учителей
Слайды пресс-конференции
Задачей исследования OSKA в сфере образования и науки было проанализировать потребности рынка труда в областях образования, науки и молодежной работы до 2025 года и предложить варианты, как их удовлетворить.
Система прогнозирования OSKA к 2020 году проанализирует все сферы деятельности в Эстонии с точки зрения потребностей рынка труда и умений, которые будут востребованы в будущем, и сопоставит результаты анализа с возможностями, которые сейчас предлагают системы высшего и профессионального образования, а также дополнительного обучения.
Исследования OSKA готовит ЦУ Kutsekoda на средства Европейского социального фонда.