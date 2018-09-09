Исследование: важная задача системы образования в Эстонии — обеспечить смену поколения учителей



Хотя наши ученики и выделяются своими результатами на международном уровне, одной из самых больших задач системы образования Эстонии является обеспечение смены поколения учителей. Тех, кто учится на учителей-предметников, меньше, чем потребуется в будущем для смены нынешнего поколения — в первую очередь будет не хватать учителей естественных наук и математики.

Обеспечение смены поколения учителей в последние годы находилось под пристальным вниманием как министерства, так и вузов и местных самоуправлений, результаты исследования несомненно помогут в поисках более целесообразных решений.

”Чрезвычайно важно, чтобы работа учителя высоко ценилась в обществе. Помимо проблем мы видим и хорошие результаты — опросы показывают, что учителя все более довольны своей работой, молодые учителя идут работать в школы, интерес абитуриентов у специальностям, связанным с преподаванием, растет”,- сказала министр Майлис Репс.

”Недавно мы расширили условия получения подъемного пособия для учителей, в этом году работники сферы образования будут впервые награждены государственными премиями, при поддержке государства уровень зарплат воспитателей детских садов приближается к минимальной зарплате учителей общеобразовательных школ, а средняя учительская зарплата в следующем году достигнет 1 500 евро”, — сказала министр и добавила, что в связи со строительством новых школ и реновацией имеющихся меняются к лучшему и условия труда учителей.