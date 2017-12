Исследование: в школьных помещения большие проблемы с влажностью воздуха

В ходе исследования внутреннего климата учебных заведений, проведенного Эстонским центром микологических исследований по заказу Riigi Kinnisvara AS (RKAS), выяснилось, что меньше всего проблем в школах связано с наличием в воздухе частиц плесневых грибов, ни в одной из школ такой проблемы не было. Больше проблем связано с относительной влажностью воздуха, которая при низких температурах наружного воздуха остается слишком низкой, сообщается в пресс-релизе.

По словам руководителя проектов в области энергосбережения и энергоэффективности Микка Майвела, исследование было практическим продолжением проведенного Таллиннским техническим университетом при поддержке RKAS исследования ”Внутренний климат, успеваемость, производительность труда”, в котором была установлена связь между учебной успеваемостью и внутренним климатом здания.

”Дети проводят в школьной среде большую часть дня, и плохой внутренний климат может отрицательно повлиять на успеваемость, снижая работоспособность и внимание”, — пояснил Майвел.

В ходе исследования в учебном заведении измерялись содержание углекислого газа в воздухе, температура воздуха, относительная влажность воздуха и количество частиц плесневых грибов в воздухе.

В результате исследования выяснилось, что недостатка отопления в классах не наблюдается, скорее средняя температура превышает рекомендуемый уровень (20-21°C), это означает, что помещения отапливаются слишком сильно. В отдельных школах была замечена сильная корреляция между внутренней и наружной температурой, что указывает на плохую теплопроводность наружных ограждения или неправильную регулировку отопительной системы.

Ситуация с содержанием углекислого газа (CO 2 ) в воздухе помещений в новых школах с принудительной вентиляцией хорошая (содержание не превышает допустимого предельного значения), в старых зданиях, не имеющих принудительной вентиляции, содержание CO 2 часто превышает рекомендуемый уровень. Исследование показало, что во многих классах аккумуляция CO 2 происходит на протяжении учебного дня, это означает, что учащиеся не выходят во время перемены из классов.

”Слишком высокая концентрация углекислого газа значительно снижает способность к обучению. Важно ограничивать время пребывания учащихся в классах во время перемены, ситуацию поможет улучшить также проветривание помещений во время перемены”, — сказал эксперт Эстонского центра микологических исследований Калле Пильт.

Самый проблемный показатель — низкая относительная влажность воздуха — наблюдалась, прежде всего, в зданиях с принудительной вентиляцией, что указывает н слишком интенсивный воздухообмен. Во время эксплуатации помещений воздухообмен ограничивать нельзя, поскольку это вызвало бы повышение уровня CO 2 , но было замечено, что воздухообмен происходит и вне времени эксплуатации помещений.

”Слишком низкая влажность воздуха в помещении вызывает раздражение верхних дыхательных путей, сухость слизистых оболочек, способствуя тем самым возникновению различных заболеваний дыхательных путей. Слишком высокая влажность воздуха повышает чувствительность организма к колебаниям температуры, увеличивая этим вероятность появления болезней суставов или простудных заболеваний”, — пояснил Пильт.

Целью RKAS при заказе исследования было определить качество воздуха учебной среды и использовать полученные знания для улучшения учебной среды как в школах, управляемых RKAS, так и в школах, находящихся на стадии проектирования.

Кроме измерения внутреннего климата в исследованных школах была проведена просветительная работа и лекции с целью повышения осведомленности учащихся и учителей. Организованные в школах лекции посетили около 1500 человек.

Программа мониторинга внутреннего климата была проведена в 2016/2017 учебном году, в ней участвовали 19 учебных заведений по всей Эстонии: средняя школа Авинурме, Таллиннская музыкальная школа им. Георга Отса, Йыгевамааская гимназия, Йыхвиская гимназия, школа Каллемяэ, школа Каммери, школа Кийгеметса, Ляэнемааская общая гимназия, Нарвская Ваналиннаская государственная школа, гимназия Ноароотси, Ныоская реальная гимназия, Таллиннский Линнамяэский русский лицей, Таллиннская Мустамяэская гуманитарная гимназия, Таллиннская музыкальная средняя школа, Тартуская Эмайэская школа, Тартуская гимназия Яана Поска, Валгаская школа Яаникезе, Вильяндиская гимназия, Вильяндиская школа Якобсона.