Исследование: в эстонском обществе немного укрепилось мнение о равноправии полов

Мнения жителей Эстонии скорее благоволят гендерному равноправию, однако настоящее разделение ролей и работы в семьях по-прежнему во многом соответствует традиционным гендерным ролям, выяснилось в результате заказанного министерством социальных дел мониторинга гендерного равноправия.

Большая часть жителей благосклонно относится к гендерному равноправию и находит позитивным более равномерное распределение ответственности в работе и семейной жизни. Поддерживающие традиционные гендерные роли находятся в меньшинстве, подобные убеждения скорее свойственны пожилым или людям с низким уровнем образования, а также в некоторой степени неэстонцам. Произошедшие за период 2009-2016 гг. изменения свидетельствуют о том, что влияние традиционных гендерных ролей ослабевает, однако изменения были скорее незначительными.

Позицию мужчин в современном обществе Эстонии и их возможности на рынке труда скорее считаются лучшими, нежели возможности женщин. Из мониторинга следует, что женщины чаще, чем мужчины, сталкиваются с неравным обращением на рабочем месте из-за их гендера, также женщины в семьях с несовершеннолетними детьми чаще испытывают трудности в объединении рабочей и семейной жизни. Например, сложности возникают со сверхурочной работой, участием в тренингах или с поездками в командировки.

”В результате развития технологий методы ведения работы становятся все более гибкими, а также меняется семейный быт. Государство должно идти в ногу со временем, поэтому мы разработали законопроект для снижения разницы в зарплатах и для того чтобы гарантировать равное обращение женщин и мужчин на рынке труда”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. По оценке министра, также надлежит постоянно работать над убеждениями и мнениями людей, потому что сам работодатель должен быть убежден в необходимости выплаты равной зарплаты вне зависимости от наличия государственного контроля.

В 2013 г. 62% и в 2016 г. 49% респондентов считало, что семейная жизнь и дети ограничивают карьерные возможности женщин. По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, государство в последние годы приложило много усилий для объединения работы и семейной жизни, обновив систему родительских отпусков и пособий. ”Для того чтобы мужчины могли больше участвовать в распределении забот по дому, мы меняем систему родительского отпуска и делаем ее более гибкой. Изменения предоставят родителям больше возможностей для проведения времени с семьей, а также создадут более гибкие условия для матерей, чтобы они могли работать”, — сказал министр.

По данным мониторинга, в обществе не распространены поддерживающие гендерное неравенство в зарплатах мнения. 95% респондентов считает, что мужчины и женщины должны получать за одну и ту же работу равную зарплату. О гендерном разрыве в зарплатах слышали 69% жителей, из которых 64% считает это большой проблемой.

Распределение мужских и женских ролей и работ в семьях Эстонии по-прежнему во многом придерживается традиционных гендерных ролей. В большинстве семей повседневные работы по дому ложатся на плечи женщин, тогда как мужчины больше отвечают за экономическую защищенность семьи. 27% женщин и 18% мужчин финансово зависят от одного из своих членов семьи, при этом женщины в большинстве своем финансово зависят от своего супруга или спутника жизни, тогда как мужчины зависят от матери или отца.

Тогда как участие мужчин в повседневных работах по дому скорее незначительно, то в воспитании детей в семьях с детьми активно принимают участие и мужчины. Сократилось число тех, кто считает, что мужчина должен быть основным добытчиком в семье.

Цель мониторинга гендерного равноправия — выявить, что жители Эстонии думают и каковы их ожидания в части социальных ролей женщин и мужчин, а также как в семьях Эстонии распределяются обязанности и ответственность за содержание семьи, работы по дому и заботу о детях. Опросы в рамках данного мониторинга проводились осенью 2016 г.

Заказчиком мониторинга гендерного равноправия выступило министерство социальных дел. Исследование было поддержано в рамках программы норвежских грантов ”Гендерное равноправие и баланс работы и семейной жизни”. Исследование провело Turu-uuringute AS.