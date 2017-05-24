Исследование: в Эстонии надо поощрять развитие многоязычия

Основная школа остается слабым звеном в изучении эстонского языка как второго, считают авторы исследования, заказанного Министерством образования и науки. Кроме того, в Эстонии надо уделять больше внимания развитию многоязычия, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Как следует из исследования, основная роль в обучении эстонскому языку как второму до сих пор отводилась гимназиям, в то время как уровень владения госязыком у выпускников русскоязычных основных школ оставляет желать лучшего. Основные ресурсы следует направить именно на основное и начальное образование, считают авторы исследования.

"Это будет эффективнее в дальнейшем образовании и в жизни, потому что если человек не владеет государственным языком в Эстонии, это влечет за собой социальные проблемы, ведь конкуренция на трудовом рынке очень сильная. Люди, владеющие языками, всегда в более выгодной позиции", — отметила руководитель языкового отдела Министерства образования и науки Пирет Кяртнер.

Еще один важный вывод, к которому пришли исследователи — помимо эстонского необходимо поддерживать изучение других языков. В поддержке также нуждаются родители детей, чьим родным языком является не эстонский. Надо считаться с их беспокойством о том, что ребенок в эстонском детском саду или школе потеряет свою идентичность.

"Можно сказать, что до сих пор не знают, что делать с такими проблемами. Это вопрос обучения, вопрос методики", — сказал член правления Института балтийских исследований Кристьян Калдур.

Согласно результатам исследования, эстонский язык как второй надо изучать уже с детского сада, также в начальную ступень образования надо ввести обучение иностранным языкам.

Результаты анализа, проведенного сотрудниками Тартуского университета и Института балтийских исследований, будут использованы при составлении государственной языковой стратегии на следующие 10 лет.