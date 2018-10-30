Исследование: удовлетворенность молодежи образованием и деятельностью по интересам возросла

По словам министра образования и науки Майлис Репс, результаты служат подтверждением тому, что молодежь нуждается в молодежной работе и возможности высказывать своем мнение в обществе. ”Дополнительные субсидии на улучшение образования и деятельности по интересам, которые были выделены в прошлом году, приносят результаты, — отметила министр Репс. — Дополнительные средства позволили многим ребятам участвовать в занятиях, которые раньше были для них недоступны”.

Участием в молодежной работе довольны 87% молодежи, в 2015 году этот показатель был на том же уровне. Если учитывать молодежные проекты и добровольческую деятельность, удовлетворенность которыми в 2015 году не оценивали, то участием в молодежной работе довольны 85% молодых людей.

Особенно высокие оценки молодые люди дали образованию и деятельности по интересам — ими довольны 92% и 93% ребят в возрасте 7-12 лет и 91% и 90% молодых людей в возрасте 13-26 лет соответственно. Выросла, в первую очередь, удовлетворенность ребят в возрасте 7-12 лет — образованием по интересам довольно на 3% больше, деятельностью по интересам — на 5% больше молодых людей.

Большая часть молодых людей в возрасте 13-26 лет, принявших участие в опросе, благодаря участию в образовании и деятельности по интересам научилась чему-то новому — 97% и 95% соответственно.

46% молодых людей в возрасте 13-26 лет, участвовавших в деятельности по интересам, считает дорогу до места, где проводится кружок, очень удобной. Что касается школ по интересам, то такую оценку дали 39% опрошенных.