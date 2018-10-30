Исследование: удовлетворенность молодежи образованием и деятельностью по интересам возросла

Почти все родители довольны участием своего ребенка в образовании и деятельности по интересам. Удовлетворенность родителей обусловлена в первую очередь тем, что они замечают, что ребенок учится чему-то новому и развивается. Следует отметить, что родители не давали оценок ”скорее не доволен” или ”вовсе не доволен” по поводу того, что их ребенок ходит в кружок или школу по интересам.
Молодые люди довольны и участием в процессах, связанных с принятием решений, хотя уровень удовлетворенности не так высок, как в случае с участием в образовании и деятельности по интересам.
Если в младшей возрастной группе (7-12 лет) в молодежной работе принимало участие мальчиков и девочек примерно поровну, то в более старшей группе наблюдается значительный перевес в пользу девочек, также девочки обычно более довольны молодежной работой и больше ценят полученные знания.
Помимо прочего, у молодых людей спрашивали, какие навыки и опыт они приобрели, участвуя в молодежной работе. В первую очередь ребята отмечали улучшение навыков общения, самовыражения и самоорганизации, а также развитие когнитивных навыков.
Исследование проводил институт общественных наук ТУ по заказу министерства образования и науки в 2017-2018 гг. Задача исследования — проанализировать уровень удовлетворенности молодых людей участием в молодежной работе, выяснить факторы, которые препятствуют участию, обрисовать возможности, как улучшить качество молодежной работы и сравнить уровень удовлетворенности с показателями прошлого подобного исследования, проведенного в 2015 году.
Опрос проводился среди молодых людей разных национальностей — в нем приняли участие 1141 эстоноязычных и 858 русскоязычных молодых людей.
Новое исследование позволило собрать больше данных, чем в 2015 году. Были проанализированы также мнения родителей, так как участие детей в молодежной работе во многом обусловлено именно убеждениями и возможностями родителей.