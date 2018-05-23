Исследование: учащиеся профтехучилищ довольны своей учебой

Результаты исследования удовлетворенности, проведенного среди учащихся профессиональных училищ в этом году, показывают, что учащиеся очень довольны своим обучением. Почти 70 процентов студентов училищ довольны своей учебой, мало радости от обучения испытывает только 8 процентов учащихся.
По словам министра образования и науки Майлис Репс, настолько положительные показатели подтверждают, что учащиеся хорошо восприняли обновления, проведенные в училищах, и инвестиции в учебную среду. ”Профессиональные училища стали местом, куда приходят и взрослые за повышением квалификации и переобучением. Число взрослых учащихся профессиональных училищ в последние годы быстро растет и они очень довольны своей учебой”, — сказала Репс.
Согласно результатам исследования, больше всего учебой довольны взрослые учащиеся, женщины, те, кто ранее получил по меньшей мере среднее образования и те, что учится на пятом уровне профессионального образования, то есть на тех специальностях, для учебы на которых требуется среднее образование. Несколько менее довольны учебой студенты специальностей среднего профессионального образования.
Удовлетворенность учащихся оценивали посредством трех вопросов: чувствую себя в своем училище хорошо, в училище интересно, в училище я хожу преимущественно с удовольствием. Учащиеся с более высоким уровнем удовлетворенности дали более высокую оценку качеству преподавания и организации обучения, у них лучше обстоят дела с учебной дисциплиной и у них более высокая самоэффективность, то есть уверенность студента в том, что он сумеет успешно завершить обучение.
В опросе удовлетворенности участвовал 6741 учащийся и 933 преподавателя из 33-х училищ. Каждое училище получило инвидидуальный рапорт о результатах исследования — показателях удовлетворенности своих учеников и учителей в сравнении со средним результатом по стране. Подробный анализ результатов исследования будет готов к осени 2018 года.
Цель опросов удовлетворенности, инициированных министерством образования и науки, получить исчерпывающую обратную связь о процессе обучения в образовательных учреждений. Опросы удовлетворенности проводит ЦУ Innove. В этому году государственные опросы удовлетворенности впервые охватят все уровни образования — от детских садов до профессиональных училищ.