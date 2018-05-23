23.05.2018, 10:14

Исследование: учащиеся профтехучилищ довольны своей учебой

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Usinad sipelgad ehituspolügonil.
фото иллюстративноеFoto: erakogu, Rakvere Ametikool

Результаты исследования удовлетворенности, проведенного среди учащихся профессиональных училищ в этом году, показывают, что учащиеся очень довольны своим обучением. Почти 70 процентов студентов училищ довольны своей учебой, мало радости от обучения испытывает только 8 процентов учащихся.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, настолько положительные показатели подтверждают, что учащиеся хорошо восприняли обновления, проведенные в училищах, и инвестиции в учебную среду. ”Профессиональные училища стали местом, куда приходят и взрослые за повышением квалификации и переобучением. Число взрослых учащихся профессиональных училищ в последние годы быстро растет и они очень довольны своей учебой”, — сказала Репс.

Согласно результатам исследования, больше всего учебой довольны взрослые учащиеся, женщины, те, кто ранее получил по меньшей мере среднее образования и те, что учится на пятом уровне профессионального образования, то есть на тех специальностях, для учебы на которых требуется среднее образование. Несколько менее довольны учебой студенты специальностей среднего профессионального образования.

Удовлетворенность учащихся оценивали посредством трех вопросов: чувствую себя в своем училище хорошо, в училище интересно, в училище я хожу преимущественно с удовольствием. Учащиеся с более высоким уровнем удовлетворенности дали более высокую оценку качеству преподавания и организации обучения, у них лучше обстоят дела с учебной дисциплиной и у них более высокая самоэффективность, то есть уверенность студента в том, что он сумеет успешно завершить обучение.

В опросе удовлетворенности участвовал 6741 учащийся и 933 преподавателя из 33-х училищ. Каждое училище получило инвидидуальный рапорт о результатах исследования — показателях удовлетворенности своих учеников и учителей в сравнении со средним результатом по стране. Подробный анализ результатов исследования будет готов к осени 2018 года.

ТОП

Цель опросов удовлетворенности, инициированных министерством образования и науки, получить исчерпывающую обратную связь о процессе обучения в образовательных учреждений. Опросы удовлетворенности проводит ЦУ Innove. В этому году государственные опросы удовлетворенности впервые охватят все уровни образования — от детских садов до профессиональных училищ.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Ответ посольства РФ в Эстонии Кальюлайд: со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать

23.05.2018
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в интервью Радио 4, что готова поехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным, если Россия ратифицирует пограничный договор. Как пишет Посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook, Эстония не выполнила условия для ратификации договора.
Подробнее

ФОТО, ВИДЕО и КАРТА: Тяжелая авария в Тонди серьезно нарушила движение и привела к хаосу: пять человек доставлены в больницу

23.05.2018
Сегодня возле строительного магазина K-Rauta на Таммсааре теэ в Таллинне столкнулись как минимум четыре автомобиля. На месте находится несколько машин скорой, пять человек доставлены в больницу.
Подробнее


Министерство образования хочет отменить выпускные экзамены в основной школе

23.05.2018
В понедельник Министерство образования и науки обсуждало необходимость уровневых работ, экзаменов и государственных экзаменов. В итоге Минобр пришел к мнению, что выпускные экзамены в основной школе можно было бы отменить.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”Эстонский Путин лучше, чем русский”. Учеба, работа и язык предков — россияне рассказали, почему учат эстонский

23.05.2018
В Петербурге набирают популярность курсы эстонского языка. Петербуржцы рассказали Delfi, что учат эстонский в основном по трем причинам: говорить на языке предков, продолжить учебу в Эстонии, а также по рабочим вопросам.
Подробнее


-20% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
127,20 €
-20% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
135,20 €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
175,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107002001
145,80 €
87,48 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
-20% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
79,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




В июне начнутся переговоры о повышении минимальной зарплаты. Чего ждать?

23.05.2018
Центральный союз профсоюзов и Центральный союз работодателей начнут в июне переговоры, чтобы к концу сентября заключить соглашение о минимальных ставках почасовой и месячной оплаты труда в госсекторе на следующий год.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Уже в эту пятницу! В Таллинне стартует ежегодный Фестиваль цветов

23.05.2018
До начала официальной церемонии открытия десятого Таллинского международного фестиваля цветов 25 мая с 16:15 собравшиеся могут насладиться концертом на сцене площади Башен представительного оркестра Войска Польского, носящего имя генерала Йозефа Вибицкого.
Подробнее