Исследование: учащиеся профтехучилищ довольны своей учебой

Удовлетворенность учащихся оценивали посредством трех вопросов: чувствую себя в своем училище хорошо, в училище интересно, в училище я хожу преимущественно с удовольствием. Учащиеся с более высоким уровнем удовлетворенности дали более высокую оценку качеству преподавания и организации обучения, у них лучше обстоят дела с учебной дисциплиной и у них более высокая самоэффективность, то есть уверенность студента в том, что он сумеет успешно завершить обучение.

В опросе удовлетворенности участвовал 6741 учащийся и 933 преподавателя из 33-х училищ. Каждое училище получило инвидидуальный рапорт о результатах исследования — показателях удовлетворенности своих учеников и учителей в сравнении со средним результатом по стране. Подробный анализ результатов исследования будет готов к осени 2018 года.

Цель опросов удовлетворенности, инициированных министерством образования и науки, получить исчерпывающую обратную связь о процессе обучения в образовательных учреждений. Опросы удовлетворенности проводит ЦУ Innove. В этому году государственные опросы удовлетворенности впервые охватят все уровни образования — от детских садов до профессиональных училищ.