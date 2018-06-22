ИССЛЕДОВАНИЕ: У рожденных в свободной Эстонии успех зависит от генов больше, чем у рожденных в СССР

Уроженка Эстонии Римфельд проанализировала генную информацию 12 500 эстонских граждан. В этом ей помогли ученые из Эстонского фонда и коллеги из Англии, Австралии и США.

Рабочая группа сравнила результаты исследования генов испытуемых с их данными об образовании и должности.

Эстонцев участвовавших в исследовании разделили на две группы: те, кто выросли в советское время и те, кто получили среднее или высшее образование в независимой Эстонии после 1991 года.

Римфельд объяснила, что с восстановлением независимости государства доступ к образованию и возможностям по работе повышается у всех, но выбирают тех, кто оказался более сообразительным и компетентным.

Отсюда можно заключить, что в свободной стране у наследственности большее влияние на удачу человека, чем в обществе, подчиненном строгому контролю. Эту логику подтвердило и приведенное исследование. Авторы обнаружили, что генетические особенности, определяющие образование и должностное положение, влияли на жизни людей в два раза сильнее в независимой Эстонии, чем в советское время в коммунистическом строе.

Причиной может являться то, что в свободном обществе при выборе профессии и образования люди могут исходить из собственной генетической предрасположенности, в том числе и талантов, тогда как в советское время карьеру человека определил другие факторы, не зависящие от индивида.

Поэтому, когда вызванные окружающей средой различия пропадают с доступностью образования и профессии, большую роль начинают играть именно генетические различия людей.

В то же время данное исследование показывает, что большие структурные изменения и одинаковые возможности могут повлиять на то, в какой мере достижения отображают действительные способности человека.