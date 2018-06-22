22.06.2018, 21:40

ИССЛЕДОВАНИЕ: У рожденных в свободной Эстонии успех зависит от генов больше, чем у рожденных в СССР

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rus.delfi.ee
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Vaikne blond neiu.
Foto: Hendrik Osula

В первый раз исследование, основанное на данных генов эстонцев, показывает что, если в обществе происходят большие изменения то в одной и той же популяции может очень быстро измениться также влияние наследственности на личную удачу.

У родившегося в свободной Эстонии человека на наследственность оказывали большее влияние уровень образования и должностной статус, чем у родившихся в советское время, к тому же влияние это было почти в два раза больше. К таким выводам пришла Кайли Римфельд , сотрудник Королевского колледжа Лондона (King’s College London), чью научную статью ”Nature Human Behaviouris” опубликовал ERR Novaator.

Уроженка Эстонии Римфельд проанализировала генную информацию 12 500 эстонских граждан. В этом ей помогли ученые из Эстонского фонда и коллеги из Англии, Австралии и США.

Рабочая группа сравнила результаты исследования генов испытуемых с их данными об образовании и должности.

Эстонцев участвовавших в исследовании разделили на две группы: те, кто выросли в советское время и те, кто получили среднее или высшее образование в независимой Эстонии после 1991 года.

Римфельд объяснила, что с восстановлением независимости государства доступ к образованию и возможностям по работе повышается у всех, но выбирают тех, кто оказался более сообразительным и компетентным.

Отсюда можно заключить, что в свободной стране у наследственности большее влияние на удачу человека, чем в обществе, подчиненном строгому контролю. Эту логику подтвердило и приведенное исследование. Авторы обнаружили, что генетические особенности, определяющие образование и должностное положение, влияли на жизни людей в два раза сильнее в независимой Эстонии, чем в советское время в коммунистическом строе.

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Причиной может являться то, что в свободном обществе при выборе профессии и образования люди могут исходить из собственной генетической предрасположенности, в том числе и талантов, тогда как в советское время карьеру человека определил другие факторы, не зависящие от индивида.

Поэтому, когда вызванные окружающей средой различия пропадают с доступностью образования и профессии, большую роль начинают играть именно генетические различия людей.

В то же время данное исследование показывает, что большие структурные изменения и одинаковые возможности могут повлиять на то, в какой мере достижения отображают действительные способности человека.

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