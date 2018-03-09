Исследование: у половины семей Кристийне есть домашние животные

7 марта в зале районной управы Кристийне (Тулика, 33b) прошел традиционный инфодень квартирных товариществ, на котором была представлена информированность таллиннцев и их отношение к содержанию домашних животных, а также их удовлетворенность городскими услугами в соответствующей сфере, говорится в пресс-релизе.

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе рассказал, что у 43% жителей этой части города в семье есть домашнее животное, наиболее распространенными домашними животными являются кошки (59%) и собаки (45%). ”Исходя из результатов исследования, за последние пару лет в нашем районе бродячих кошек не видел 71% опрошенных и бродячих собак — 84% опрошенных. Информированность о том, что в в общественных местах Таллинна нужно убирать за собакой или кошкой, во всех целевых группах, принявших участие в исследовании, абсолютная: от 99% до 100%. Отрадно отметить, что оценка жителей столицы собственной информированности о чипировании домашних животных заметно возросла по сравнению с исследованием трехлетней давности, — добавил Рийбе. — Благодарим главного специалиста сектора благоустройства Таллиннского департамента окружающей среды Трийну Маанди, которая предоставила нам интересный обзор результатов исследования. Благодаря тому, что район Кристийне зеленый и здесь много парков, содержание домашних животных в этой части города очень распространено, поэтому важна информированность людей о правилах, об окружающей среде и о принципах”.

Цель исследования на тему домашних животных состояла в том, чтобы выяснить, как изменилось содержание домашних животных в Таллинне по сравнению с 2014 годом, узнать информированность таллиннцев и их отношение к содержанию домашних животных, а также удовлетворенность городскими услугами в соответствующей сфере. Исследование заказал Таллиннский департамент окружающей среды, а провела фирма OÜ RAIT Faktum & Ariko.