Исследование: у каждого второго жителя Эстонии старше 40 лет проблемы со зрением

Наиболее часто респонденты из целевой группы жаловались на то, что плохо видят вблизи. Согласно исследованию, 82% респондентов перестает ”хватать длины рук”, т. е. для того, чтобы прочесть текст, им приходится располагать его все дальше от лица.

Это является признаком пресбиопии — возрастной дальнозоркости. Именно трудности в рассматривании близко расположенных предметов, в особенности в сумерках, являются одним из первых симптомов пресбиопии. Пресбиопия является не болезнью, а возрастной особенностью — ее невозможно предотвратить при помощи лекарств, витаминов, здорового образа жизни или диеты. Кроме того, пресбиопия возникает вне зависимости от того, носил ли человек в молодости очки или нет.

”Согласно всем имеющимся теориям, пресбиопия начинает развиваться в 40 лет или позднее, но технологическое развитие и новые, связанные с цифровыми устройствами, потребности свидетельствуют о том, что возрастная дальнозоркость может ”помолодеть”, поскольку современному человеку приходится чаще рассматривать близко расположенные предметы”, — рассказала Марта Порт, оптометрист и представитель Essilor в Эстонии.

Возрастные проблемы со зрением могут начать проявляться уже в 40-летнем возрасте, но с каждым годом вероятность все выше: если среди респондентов в возрасте 40–44 лет на ухудшение зрения жаловался каждый третий человек, то среди респондентов от 45 лет таких людей уже было 56%. Мужчины на проблемы со зрением жалуются чаще женщин — 52% и 47% соответственно.