Исследование: у каждого второго жителя Эстонии старше 40 лет проблемы со зрением

Несмотря на то, что предотвратить развитие пресбиопии невозможно, к ней вполне можно приспособиться. Наиболее эффективное средство — прогрессивные очки, которые позволяют одновременно решить несколько проблем и четко видеть вблизи, на средние дистанции и вдаль.
По словам Марты Порт, после сорока лет важно не менее раза в год проверять зрение и обязательно пользоваться прописанными оптометристом средствами коррекции зрения.
”По какой-то странной причине наши люди недолюбливают офтальмологов и оптометристов, а к очкам относятся с предубеждением — мол, однажды наденешь и уже от них не избавишься. Нельзя сказать, что они неправы, только вот причина не в самом факте ношения очков, а в естественном изменении зрения — однажды начавшиеся возрастные изменения зрения уже не прекратятся. Очки и линзы — единственный способ упростить жизнь при возрастном изменении зрения, а корректировать их оптическую силу следует по необходимости, хоть бы и трижды в год”, — добавила представитель Essilor.
В феврале производитель линз для очков Essilor запустит общеэстонскую кампанию ”Время видеть” (эст. Aeg Näha), которая призвана повысить осведомленность общества о пресбиопии, побудить людей к регулярной проверке зрения и рассказать о методах коррекции зрения. Результаты проведенного среди жителей Эстонии исследования красноречиво свидетельствуют о необходимости такой информационной кампании — лишь 3% респондентов знали, что означает пресбиопия, несмотря на широкую распространенность вызванных этим состоянием проблем.
В рамках кампании, к которой присоединились большинство эстонских оптик, желающие смогут бесплатно проверить зрение и получить купон для покупки прогрессивных линз для очков Essilor Varilux со скидкой.
В исследовании, которое проводилось фирмой Socio в ноябре в течение двух недель, приняли участие 510 жителей разных регионов Эстонии в возрасте 40–55 лет. Исследование проведено по заказу производителя линз для очков Essilor.