Исследование: таллиннцы в основном довольны службой скорой помощи

Исследование, проведенное в конце прошлого и начале нынешнего года, показало, что почти 96% пациентов Таллиннской скорой помощи оценивают ее работу положительно, сообщает Раэпресс.

В опросе приняли участие 180 пациентов всех возрастных групп. Отвечать на 22 вопроса можно было как по-эстонски, так и по-русски, как письменно, так и в интернете. 37,4% ответивших были в "зрелом" возрасте — от 61 до 75 лет. 95,6% респондентов дали позитивную оценку работе службы. Во время предшествующих опросов, проводившихся в 2005 и 2008 годах, этой процент составлял соответственно 87,1% и 88,1 %. Состояние здоровья, благодаря принятым службой мерам, судя по ответам, улучшилось у 84,9% пациентов.

Таллиннская скорая помощь обслужила в прошлом году 96 755 вызовов, т.е. по вызову в течение каждых пяти минут. Таллиннская скорая обслуживает не только столицу, но и город Маарду, Виймсискую и частично другие расположенные по соседству с Таллинном волости. В составе службы 23 бригады и более 460 работников.