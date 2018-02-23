Исследование: студенчество Эстонии становится более многообразным

По данным общеевропейского исследования студентов Eurostudent, студенчество в Эстонии становится все более многообразным как с точки зрения возраста, так и с позиции других критериев.

Пятую часть студентов составляют люди в возрасте старше 30 лет, каждый пятый студент является родителем, и два из трёх студентов совмещают учёбу с работой, сообщает Министерство образования и науки.

По словам главного эксперта отдела высшего образования Министерства образования и науки Янне Пукк, результаты исследования показывают, что принцип непрерывного обучения уже стал образом мышления. ”Обучение становится частью активной жизненной позиции, и люди всё чаще совмещают учёбу с другими обязанностями, — пояснила Пукк. — Это означает, что мы должны уделять больше внимания потребностям разных студентов, а также созданию возможностей для совмещения учёбы и работы без ущерба для качества получаемых знаний. Чем больше многообразие наших студентов, тем более гибкими должны быть предоставляемые им возможности — это касается и поступления на учебу и организации обучения, так и возможностей учиться по обмену и прохождения практики”.

Работа становится неотъемлемой частью студенческой жизни

66% студентов совмещают учёбу с работой. В среднем студент работает 31 час и посвящает учебе 33 часа в неделю. При организации своей жизни и определении собственной роли в ней более половины (54%) работающих студентов отмечает, что в первую очередь они — работники, которые учатся параллельно с работой.

По словам аналитика образовательной политики Praxis Эве Мяги, процент работающих студентов, названные причины поступления на работу, а также распределение времени студентов показывают, что работа является неотъемлемой частью студенческой жизни. Несмотря на то, что 77% студентов работают для того, чтобы оплачивать повседневные расходы, на работу они идут не только из-за денег. ”Мы видим, что изучаемая специальность и опыт работы неразрывно связаны между собой: более половины студентов работают по приобретаемой специальности, а 69% студентов стремятся работать для получения опыта, — уточняет Мяги. — Студенты идут на работу, поскольку наряду с заработком считают важным повышение своей конкурентоспособности и приобретение опыта работы по специальности”.

Эстонские студенты рано приходят на рынок труда: 41% студентов в возрасте от 20 до 24 лет уже регулярно работают. Анализ показал, что между вероятностью поступления студента на работу и социально-экономическим положением его родителей нет прямой связи.

Многочисленность работающих студентов преимущественно объясняется возрастным разнообразием студенчества Эстонии. Средний возраст студентов составляет 26 лет, и этим Эстония отличается от многих других стран Европы, где этот показатель не превышает 25 лет. ”Если не рассматривать докторантуру, более пятой части наших студентов старше 30 лет, — поясняет аналитик Эве Мяги. — 72% из них воспитывают детей, а 87% совмещают работу с учёбой. Это означает, что в получении высшего образования у нас задействована большая доля взрослого населения, и для этих людей учёба является только одной из областей жизни, которая требует времени и внимания наряду с семейными и трудовыми обязанностями”.

Многообразием студенчества во многом объясняется также и сокращение показателя мобильности студентов. Увеличилась доля тех учащихся вузов, которые не планируют учиться за рубежом во время обучения в вузе. Основными препятствиями обучения за рубежом называют сопутствующие финансовые расходы, разлуку с близкими и потерю оплачиваемого рабочего места, а также проблемы при переводе достигнутых в другом государстве результатов обучения. По словам главного эксперта отдела высшего образования министерства Янне Пукк, для повышения числа студентов, обучающихся по обмену, при разработке новых программ мобильности следует обращать больше внимания на возможности и потребности разных целевых групп. При этом в качестве положительной тенденции можно отметить увеличение числа зарубежных студентов и преподавателей в вузах Эстонии, что создаёт возможность усиления международного высшего образования в нашей стране.