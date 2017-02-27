Исследование: страны Балтии уязвимы с точки зрения перевеса в конвенциональных силах со стороны России

Американская исследовательская организация RAND Corporation обнародовала исследование под названием "Hybrid Warfare in the Baltics. Threats and Potential Responses” (”Гибридная война в странах Балтии. Опасности и потенциальные ответы”).

Автор исследования Эндрю Радин разделяет российскую агрессию на три категории: ненасильственная подрывная работа, скрытая деятельность с применением насилия и конвенциональные военные действия, поддерживаемые скрытой деятельностью.

Автор считает, что, принимая во внимание все большую интеграцию русскоязычного населения и силу стран Балтии, России нелегко вести первые два вида деятельности. Таким образом, наиболее уязвимой Прибалтика является с точки зрения перевеса в конвенциональных силах со стороны России.

Несмотря на необходимость усиления конвенционального устрашения в регионе, США и НАТО следует обращать внимание на все возможные формы российской агрессии. В этих целях автор предлагает скорректировать стратегическую кампанию по коммуникации с русскоязычным населением, предпринять меры по укреплению сил обороны стран Балтии и обеспечить, чтобы дислокация контингента НАТО в регионе невольно не привела к усилению российской подрывной деятельности и ее потенциала агрессии.