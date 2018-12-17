Исследование: самой большой угрозой жители Эстонии считают кибератаки, фейковые новости и вмешательство извне

Более половины ответивших считают самой большой угрозой кибератаки на государственные инфосистемы (67%), распространение фейковых новостей (65%) и вмешательство извне для оказания влияния на политику и экономику Эстонии в корыстных целях (58%).

Основным гарантом безопасности жители Эстонии считают принадлежность НАТО, готовность населения к защите, а также развитие независимой обороноспособности Эстонии.

Более чем три четверти респондентов поддерживают принадлежность Эстонии НАТО. Они уверены, что в случае конфликта альянс окажет Эстонии военную помощь или вовсе предотвратит конфликт.

92% выступают за обязательную службу для молодых людей и 78% поддерживают добровольную службу для женщин.

Полностью с исследованием можно ознакомиться здесь.