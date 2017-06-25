Исследование: русскоязычные жители Эстонии больше всего доверяют эстонским новостям на ПБК

Согласно результатам исследования ”Мониторинг интеграции эстонского общества 2017”, 70% опрошенных считают ”Новости Эстонии” на Первом Балтийском канале (ПБК) наиболее важным источником информации. 58% участников опроса считают значимыми и другие программы ПБК, созданные в Эстонии, говорится в пресс-релизе BMA.

Информационная передача ”Новости Эстонии” неизменно входит в ТОП самых популярных русскоязычных передач. Интерес к новостной программе не ослабевает даже летом (несмотря на то, что летний период считается низким сезоном на телевидении). Так, в среду, 14 июня, доля ”Новостей Эстонии” достигла максимальной отметки за неделю — 13%. Рейтинг программы составил 5,2%. Этим вечером программу посмотрели 79 тысяч человек в возрасте от 4 лет*. Для сравнения, доля ”Актуальной камеры” на телеканале ЭТВ+ в этот день составила 3%, рейтинг — 1%.

”Новости Эстонии” — новостная вечерняя программа, в которой рассказывается о наиболее актуальных для жителей страны событиях. В прошлом году служба новостей запустила также ”Горячую линию”: жители страны теперь могут звонить по телефонному номеру 600 99 40 и сообщать о событиях и происшествиях, достойных, по их мнению, упоминания в вечерних новостях. Передача ”Новости Эстонии” выходит на Первом Балтийском канале по будням, в 20:40.

Также в ТОП самых популярных русскоязычных программ входит авторская программа Виталия Белобровцева ”За кадром”. Каждый четверг, сразу после ”Новостей Эстонии”, ведущий передачи дает в эфире ПБК свою острую и бескомпромиссную оценку актуальным темам и событиям, некоторые нюансы которых могли остаться ”за кадром” обычных выпусков новостей.

Мониторинг интеграции — исследование интеграционных процессов в Эстонии, организованное по заказу Министерства культуры и подготовленное совместными усилиями Балтийского института исследований (Balti Uuringute Instituut, IBS), Центра политических исследований Praxis при участии экспертов Тартуского и Таллиннского университетов.