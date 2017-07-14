Исследование: русскоязычные относятся к секс-меньшинствам критичнее эстонцев

В ходе проведенного недавно исследования выяснилось, что русскоязычные жители Эстонии по сравнению с эстоноязычными негативнее относятся к темам ЛГБТ, гомосексуальности и трансгендерности, пишет советник отдела политики равенства Министерства социальных дел Агни Аав.

По заказу Центра по правам человека недавно провели исследование о мнениях и осведомленности жителей Эстонии по вопросам ЛГБТ — лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров — и выяснили, насколько приемлемой люди находят гомосексуальность. В ходе исследования было опрошено 1005 человек по всей Эстонии. Исследование подразделяется на три части: соприкосновение с темой ЛГБТ, гомосексуальность и трансгендерность. Также людям задавались вопросы, чтобы выяснить, осведомлены ли они о соглашении о многообразии и Центре по правам человека.

По сравнению с эстонцами русскоязычные жители заметно меньше соприкасаются с тематикой ЛГБТ. Большая часть информации на тему ЛГБТ доходит до людей при помощи традиционных СМИ и в меньшей степени через интернет. Большая часть русскоязычных жителей Эстонии следит за новостями как посредством эстонских СМИ на русском языке, так и при помощи российских каналов. Можно предположить, что широко распространенные в России негативные установки в отношении ЛГБТ-сообщества доходят до русскоязычных жителей Эстонии именно через российскую прессу.

Как и в предыдущих исследованиях, более половины респондентов считают, что под ”гомосексуальностью” понимаются однополые отношения. Русскоязычным людям свойственна более осуждающая трактовка выражения ”гомосексуальный человек”. Общим трендом является осуждение и со стороны пожилого поколения, среди представителей которого бытует мнение, что гомосексуальность — это болезнь или же отклонение. Важную роль в выборе подходящих для описания ЛГБТ нейтральных терминов играет и пресса.

В ходе исследования у людей также спрашивали, насколько они приемлют гомосексуальность. Несмотря на то, что соответствующие показатели улучшились по сравнению с предыдущими исследованиями, свыше половины опрошенных по-прежнему осуждают гомосексуальность. Тогда как среди эстоноязычных респондентов 44% считают гомосексуальность предосудительной, тот же показатель среди русскоязычных составляет 73%. Если в предыдущих исследованиях в качестве причины говорилось, что гомосексуальность противоестественна и противоречит законам природы, то в 2017 году эту причину упомянули лишь 17% против 24% в 2014 году. Скорее опрошенные говорят о том, что гомосексуальность ”ненормальна” и ”неприятна”, а четверть респондентов и вовсе не может никак обосновать свою неприязнь. Из исследования видно, что улучшению отношения к гомосексуальности способствует непосредственное соприкосновение с представителями ЛГБТ, будь то родственники, друзья или коллеги.

Позиция людей по отношению к трансгендерности* не претерпела заметных изменений по сравнению с предыдущими исследованиями — ее приемлют 37%, в то же время неприемлемой трансгендерность считают 46% опрошенных. Мнения по этому вопросу тоже расходятся в зависимости от принадлежности человека к различным языковым и возрастным группам. Трансгендерность приемлют 43% эстоноязычных респондентов и лишь 22% русскоязычных, из которых 57% считают трансгендерность совершенно неприемлемой. Представители молодого поколения заметно более открытые, тогда как люди постарше скорее считают трансгендерность неприемлемой.

Из исследования следует, что русскоязычные жители Эстонии по сравнению с эстоноязычными заметно негативнее относятся к темам ЛГБТ, гомосексуальности и трансгендерности. Поскольку с толерантностью лучше обстоят дела среди молодежи, чьи принципы и ценности лишь формируются, то для создания более терпимого общества надо повышать осведомленность молодежи не только об ЛГБТ, но и о многообразии в целом. Одна из возможностей для повышения осведомленности — ориентированные на школы кампании по продвижению терпимости в отношении различных меньшинств, которые внедрялись бы вне зависимости от того языка, на котором ведется учебная работа.

Результаты исследования доступны здесь.

*Под трансгендерами понимаются люди, чья гендерная идентичность и/или гендерное самовыражение не совпадают с биологическим и/или юридическим полом.