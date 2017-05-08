Исследование: русские женщины Эстонии рожают меньше детей, чем эстонки

Согласно проведенному Таллиннским университетом демографическому исследованию, русские жительницы Эстонии производят на свет меньше детей, чем эстонки, и демографическое поведение первых сходе с демографическим поведением россиянок.

В Эстонии и России 90% женщин в течение жизни рожают как минимум одного ребенка. По этому показателю среди эстонок и русских разницы выявлено не было.

Различие начинается с показателя по рождению второго ребенка. Из родивших уже одного ребенка эстонок примерно три четверти рожают еще одного. В России на второго ребенка решаются лишь чуть более 60% женщин, родивших одного ребенка. Проживающие в Эстонии русские женщины в этом вопросе находятся где-то посередине между россиянкам и эстонками с небольшим перевесом в сторону первых.

Еще большее различие наблюдается в отношении рождения третьего ребенка. 40% уже ставших матерью эстонок рожают третьего ребенка. В России третьего ребенка рожает около четверти женщин. У проживающих в Эстонии русских это показатель еще ниже и составляет всего 20%.

Кроме того, в исследовании отмечается, что эмигранты второго поколения схожи в этом плане с эмигрантами первого поколения. Авторы отмечают, что исходя из этого, можно утверждать, что приехавшие в Эстонию русские жили в местной субкультуре, сохраняющей российские традиции, в том числе демографического поведения.

Демографическое поведение более интегрированных в эстонское общество русскоязычных более схоже с поведением эстонок. Вероятность появления второго и третьего ребенка была выше у тех, кто происходил из смешанных эстоно-русских семей, учился в эстонской школе или проживал в регионе, население которого имеет явный перевес в сторону эстонцев.

Авторы не считают, что данная ситуация может быть вызвала более низким социально-экономическим статусом местных русских, поскольку подобная тенденция прослеживалась еще за несколько десятков лет до перехода на рыночную экономику.

Авторами исследования являются Аллан Пуур, Леэл Рахну, Лийли Абуладзе и Лууле Саккеус из Эстонского центра демографии при Таллиннском университете и Сергей Захаров из России.