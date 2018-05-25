ИССЛЕДОВАНИЕ: Различия в отношении к гособороне между эстонцами и русскими сокращаются

Согласно опубликованному сегодня исследованию ”Общественное мнение и государственная оборона”, различия в отношении к государственной обороне между эстоно- и русскоязычным населением Эстонии стираются, а всеобщая готовность к обороне страны возрастает, сообщает Министерство обороны.
По словам министра обороны Юри Луйка, доверие эстоно- и русскоязычных респондентов к политическим и оборонным институтам по-прежнему отличается, но эти отличия начали стираться.
”Среди русскоязычного населения доверие к Силам обороны и Кайтселийту в значительной степени выросло”, — сказал Луйк и заметил, что на основе последнего исследования не стоит делать долговременных прогнозов, поскольку на возникновение устойчивых тенденций уходят годы.
В сравнении с октябрьским исследованием поддержка Сил обороны среди русскоязычных респондентов выросла с 51 до 53 процентов, а Кайтселийта — с 40 до 46 процентов.
Главной гарантией безопасности эстонцы считают принадлежность к НАТО. Если год назад 67 процентов русскоязычных респондентов видели главную гарантию безопасности в хороших отношениях и сотрудничестве с Россией, то на сегодня их доля сократилась до 58 процентов. Русскоязычное население все чаще видит залог безопасности в принадлежности к НАТО: так, в течение года поддержка этой точки зрения выросла на пять процентов.
Результаты исследования показывают, что доверие населения Эстонии к проводимой государством политике безопасности и к модели государственной обороны по-прежнему очень высокое.
Например, 68 процентов всех граждан мужского пола выразили готовность участвовать в обороне страны в случае вооруженного нападения. Занятия по гособороне считают необходимыми 88 процентов эстоноязычных и 72 процента русскоязычных респондентов.
Население по-прежнему считает Силы обороны третьим наиболее достойным доверия институтом после Спасательной службы и полиции.
По заказу Министерства обороны в марте этого года АО ”Turu-uuringute” провело под руководством Юхана Кивиряхка исследования общественного мнения на тему государственной обороны. В ходе данного исследования было опрошено 1209 жителей Эстонии начиная с 15-летнего возраста. Проведенный опрос стал сорок третьим по счету в данной серии мониторинга общественного мнения, начало которой было положено в январе 2000 года.