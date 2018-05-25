ИССЛЕДОВАНИЕ: Различия в отношении к гособороне между эстонцами и русскими сокращаются

Главной гарантией безопасности эстонцы считают принадлежность к НАТО. Если год назад 67 процентов русскоязычных респондентов видели главную гарантию безопасности в хороших отношениях и сотрудничестве с Россией, то на сегодня их доля сократилась до 58 процентов. Русскоязычное население все чаще видит залог безопасности в принадлежности к НАТО: так, в течение года поддержка этой точки зрения выросла на пять процентов.

Результаты исследования показывают, что доверие населения Эстонии к проводимой государством политике безопасности и к модели государственной обороны по-прежнему очень высокое.

Например, 68 процентов всех граждан мужского пола выразили готовность участвовать в обороне страны в случае вооруженного нападения. Занятия по гособороне считают необходимыми 88 процентов эстоноязычных и 72 процента русскоязычных респондентов.

Население по-прежнему считает Силы обороны третьим наиболее достойным доверия институтом после Спасательной службы и полиции.

По заказу Министерства обороны в марте этого года АО ”Turu-uuringute” провело под руководством Юхана Кивиряхка исследования общественного мнения на тему государственной обороны. В ходе данного исследования было опрошено 1209 жителей Эстонии начиная с 15-летнего возраста. Проведенный опрос стал сорок третьим по счету в данной серии мониторинга общественного мнения, начало которой было положено в январе 2000 года.