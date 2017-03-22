Исследование: примерно треть детей в Эстонии не ест с нужной регулярностью

Исследование, проведенное среди родителей в Прибалтике компанией Danonki и фирмой Mindshare, продемонстрировало, что около 30% дошкольников в Эстонии едят слишком редко или слишком часто. В Латвии и Литве с неправильной регулярностью питаются, соответственно, 48% и 41% детей в возрасте от 3 до 6 лет.

По словам специалиста по вопросам детского питания и заместителя председателя Эстонского объединения консультантов по вопросам питания Реэлики Ыйгемеэль, дети должны питаться 5-6 раз в день. ”Дети должны есть примерно раз в три часа, т.е. помимо трех основных приемов пищи растущему организму требуется два или три перекуса. Регулярное питание обеспечивает стабильный уровень энергии в течение всего дня и позволяет поддерживать нормальный уровень сахара в крови”, — подчеркивает Ыйгемеэль.

Однако, результаты исследования в отношении детского питания и перекусов, проведенного среди родителей стран Прибалтики, показывают, что заметная часть родителей не дает своим детям перекусы с надлежащей частотой. ”Исследование продемонстрировало, что многие родители не следуют рекомендациями и дают детям слишком мало перекусов, из-за чего между приемами пищи у детей может возникнуть чувство голода и аппетит к нездоровым продуктам, или же слишком много, в результате чего возникает опасность переедания. Тем не менее, в сравнении с латышами и литовцами, родители из Эстонии все же больше знают о принципах здорового питания”, — рассказала на презентации исследования социолог Пилле Петерсоо.

Результаты исследования показывают, что 21% родителей в Эстонии дают детям один перекус в день или не дают перекусов вообще, а 8% детей получают больше трех перекусов в день. В Латвии же слишком редко перекусы получают 33%, а слишком часто 16% детей. В Литве многие дети едят слишком часто — больше рекомендуемого количества перекусов получают целых 30% детей, а слишком мало перекусов — 11% детей.

Проблемой является недостаточная осведомленность родителей или их ошибочные представления о перекусах — около 30% жителей Эстонии, 46% латышей и целых 74% литовцев считают, что перекусы для детей не полезны. Родители связывают перекусы с неправильным питанием и излишним весом (30% в Эстонии, 62% в Латвии и 40% в Литве), а также называют перекусы в качестве одной из причин расстройств пищеварения (30% в Эстонии, 70% в Латвии и 44% в Литве).

По словам эксперта Института развития здоровья и руководителя проекта информационной системы продуктов питания Кристин Салупуу, именно нерегулярное питание и неправильный выбор продуктов являются одной из причин того, что с каждым годом в Эстонии увеличивается количество детей с проблемами со здоровьем. ”К сожалению, в Эстонии увеличилось число молодых людей, страдающих от излишнего веса и диабета. Эти проблемы связаны не с потреблением какой-то конкретной пищи, а в более широком смысле — с несбалансированным и нерегулярным питанием. Питание — это как раз та область, где родители должны быть примером для детей, чтобы уже маленький ребенок знал, что значит питаться правильно”, — сказала Салупуу.

Ыйгемеэль рекомендует привлекать детей к приготовлению пищи, чтобы как можно раньше привить принципы правильного питания. ”Ребенок будет смелее пробовать новые продукты, если он смог участвовать в их приготовлении. Подходящие для детей перекусы включают, например, кусочки овощей, ягоды и фрукты, орехи, смузи домашнего приготовления и йогурты из натурального молока”, — прокомментировала Ыйгемеэль.

Цель проведенного Danonki и Mindshare исследования заключалась в том, чтобы проанализировать привычки в части потребления перекусов детьми в Эстонии, Латвии и Литве и понять, соответствуют ли они принципам здорового питания. Фирма Mindshare провела исследование в январе 2017 года, использовав метод онлайн-опросов CAWI. В исследовании приняли участие родители дошкольников (в возрасте от 3 до 6 лет) — всего 750 родителей, по 250 человек из каждой страны.