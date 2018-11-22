Исследование: поддержка строительства Rail Baltic выросла

Поддержка населением проекта Rail Baltic выросла с весенних 52% до 57%. В сравнении с прошлым исследованием, на два процентных пункта уменьшилось число тех, кто не поддерживает проект железной дороги — сейчас против выступают 31% респондентов. Число людей, не имеющих конкретного мнения, сократилось с 15% до 12%.

Больше среднего проект поддерживают люди, обладающие опытом поездок на скоростных поездах (поддержка 68%). Уровень поддержки растет вместе с уровнем образования — больше всего сторонников Rail Baltic среди людей с высшим образованием (67%). В разбивке по возрастным группам положительно к проекту относятся люди в возрасте 15-29 лет и 30-49 лет (обе группы по 60%).

”Мы регулярно информировали общественность о том, как продвигается проект, и это принесло плоды: исследование продемонстрировало, что количество людей, которые вообще не слышали о проекте Rail Baltic, снизилось до нуля. Мы также видим, как личный опыт поездок на подобных поездах повышает уровень поддержки скоростного железнодорожного сообщения, — сказала руководитель Rail Baltic Estonia Рийа Силлаве. — В Эстонии Rail Baltic уверенно продвигается вперед: коридор трассы готов, принят предварительный проект, на основании которого мы закажем основной проект, а в новом году начнется строительство первых объектов на главной трассе Rail Baltic”.

62% опрошенных считают, что у Эстонии должно быть быстрое и современное железнодорожное соединение с Европой, причем 83% из них, в свою очередь, одобряют реализацию такого соединения посредством Rail Baltic. 62% всех респондентов оценивают влияние проекта на Эстонию в целом позитивно.