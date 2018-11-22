22.11.2018, 10:50

Исследование: поддержка строительства Rail Baltic выросла

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rus.delfi.ee
EST
Исследование: поддержка строительства Rail Baltic выросла
Foto: Hendrik Osula

Согласно результатам исследования, проведенного в октябре фирмой RAIT Faktum & Ariko, строительство скоростной железной дороги Rail Baltic поддерживают 57% жителей Эстонии.

Поддержка населением проекта Rail Baltic выросла с весенних 52% до 57%. В сравнении с прошлым исследованием, на два процентных пункта уменьшилось число тех, кто не поддерживает проект железной дороги — сейчас против выступают 31% респондентов. Число людей, не имеющих конкретного мнения, сократилось с 15% до 12%.

Больше среднего проект поддерживают люди, обладающие опытом поездок на скоростных поездах (поддержка 68%). Уровень поддержки растет вместе с уровнем образования — больше всего сторонников Rail Baltic среди людей с высшим образованием (67%). В разбивке по возрастным группам положительно к проекту относятся люди в возрасте 15-29 лет и 30-49 лет (обе группы по 60%).

”Мы регулярно информировали общественность о том, как продвигается проект, и это принесло плоды: исследование продемонстрировало, что количество людей, которые вообще не слышали о проекте Rail Baltic, снизилось до нуля. Мы также видим, как личный опыт поездок на подобных поездах повышает уровень поддержки скоростного железнодорожного сообщения, — сказала руководитель Rail Baltic Estonia Рийа Силлаве. — В Эстонии Rail Baltic уверенно продвигается вперед: коридор трассы готов, принят предварительный проект, на основании которого мы закажем основной проект, а в новом году начнется строительство первых объектов на главной трассе Rail Baltic”.

62% опрошенных считают, что у Эстонии должно быть быстрое и современное железнодорожное соединение с Европой, причем 83% из них, в свою очередь, одобряют реализацию такого соединения посредством Rail Baltic. 62% всех респондентов оценивают влияние проекта на Эстонию в целом позитивно.

От проекта Rail Baltic по-прежнему ждут недорогого, быстрого и комфортного соединения с Европой и в целом положительного воздействия на экономическое развитие. Согласно результатам опроса, на мнение относительно Rail Baltic в основном влияют окупаемость проекта, а также связанные со строительством железной дороги экологические вопросы. Впрочем, 62% не поддерживающих проект людей были бы готовы поддержать Rail Baltic в случае минимизации его воздействия на окружающую среду.

С 8 по 25 октября исследовательская фирма RAIT Faktum & Ariko проводила общеэстонский интернет-опрос среди 1013 жителей страны. RAIT Faktum & Ariko осуществляет опросы на базе аналогичной методики с 2016 года.

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