Исследование: почти половина жителей Эстонии опасается военного конфликта на территории страны

Как показало проведенное страховой группой ERGO и латвийской исследовательской фирмой SKDS исследование по безопасности в странах Балтии, 45% жителей Эстонии опасаются военного конфликта на территории страны. Самый высокий показатель страха перед военным конфликтом наблюдался в 2015 году, тогда этот показатель, по сравнению с данными этого года, был на 12% выше. В Латвии военного конфликта опасаются 62% и в Литве — 68% населения, говорится в пресс-релизе ERGO Insurance SE.

46% жителей Эстонии опасаются возможных этнических столкновений и 52% боятся экономической и политической нестабильности. По сравнению с 2015 годом оба этих показателя несколько снизились, но в то же время выросло беспокойство перед большим количеством иммигрантов, в том числе беженцев. По данным за 2017 этого опасается 60% эстоноземельцев. Опасения по поводу этнических конфликтов в Литве сопоставимы с данными по Эстонии и составляют 41%, но экономической или политической нестабильности боятся 77% жителей. Самый низкий среди Балтийских стран показатель страха перед иммигрантами был в Литве, но все же он присутствует больше чем у половины (55%) жителей страны.

Больше всего конфликтов опасаются жители Латвии. Из-за возникновения возможных этнических конфликтов переживают 54% и из-за экономической или политической нестабильности почти 80% жителей. Также в Латвии больше всех опасаются наплыва иммигрантов, это заботит 64% жителей.

По оценке руководителя по рискам страхования жизни и здоровья ERGO Деклы Уусма, приведенные выше данные вполне ожидаемы. ”Опасения оказаться в зоне военного конфликта или в ситуации политической нестабильности очевидно объясняются нашим географическим положением и историческими событиями. Также в нашем регионе не было больших этнических столкновений. Поэтому страх перед новым и неизведанным вполне объясним”, — пояснила она.

С другой стороны, произошедшие за последнее время теракты не увеличили у жителей Эстонии страх перед терроризмом. Оказаться жертвами террористической атаки опасаются 23% эстоноземельцев, что всего на 3% больше, чем в 2015 году. Южные соседи оценивают риски, связанные с терроризмом, несколько выше: в Латвии этого опасаются 38% и в Литве — 32% жителей.

”Приведенные данные, по-видимому, отражают то, что в нашем регионе не было серьезных соприкосновений с терроризмом. Но мы заметили, что люди, перед тем как отправиться в путешествие, все больше спрашивают, будет ли действовать договор страхования жизни или путешествия в случае, если человек стал жертвой террористической атаки”, — привела Уусма пример из жизни.

Оценка безопасности государства является одним из пяти основных критериев ERGO для составления индекса безопасности стран Балтии. По сравнению с жителями Латвии и Литвы, эстоноземельцы чувствуют себя самыми защищенными в отношении безопасности своего государства.

Исследование было проведено совместно с Латвийским центром исследования общественного мнения SKDS. В нем приняло участие 1000 человек из Эстонии, Латвии и Литвы. Всего были получены ответы 3000 человек.