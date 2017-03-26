Исследование: почему школьники и учителя несчастны?

Весной прошлого года Центр инноваций в сфере образования Таллиннского университета попросил 800 учителей и 1200 учеников из 32 школ ответить на вопрос ”Перемены в какой из важнейших областей должны в ближайшие годы произойти в школах Эстонии?”.

Если педагогов больше всего волновали изменившееся понимание обучения и вопрос оплаты собственного труда, то гимназисты думали о том, как бы не дойти до ручки, обеспечивая родине высшие строчки в мировых рейтингах наподобие PISA.



В январе нынешнего года магистрант Таллиннского университета Лийс Мяэотс защитила работу на тему ”Ожидания учителей и гимназистов в отношении происходящих в школе перемен и их связь с оценкой репутации школы”. Она пишет на страницах ”Учительской газеты”, что всех респондентов роднила надежда, прежде всего, на изменения в организации ежедневной учебы, которая должна стать ближе к жизни и ориентироваться именно на учащихся.



34,9% учителей мечтает взять на вооружение современные методы обучения, которые сделали бы процесс обучения более интересным, а также сфокусировать своё внимание на развитии скорее общих практических навыков. Кроме того, педагоги заинтересованы в межпредметной интеграции и индивидуализации учебного процесса.



31,7% учителей по-прежнему волнует вопрос недостаточной оплаты собственного труда и недофинансирования школ — не хватает средств на покупку учебных материалов и развитие опорных услуг. Они отметили, что зачастую материальная база небольших и крупных школ существенно разнится, при том, что результаты труда оцениваются по единой шкале. Вот лишь несколько самых ярких криков души.



”Проблема — по сравнению с учителями, у многих учащихся гораздо больше материальных и культурных возможностей, педагоги не могут шагать с ними в ногу и посещать театры/концерты, чтобы понимать их внутренний мир”.



”При начислении зарплаты нужно учитывать не только количество контактных часов, но и время подготовки к урокам, а также другие виды деятельности/работы в школе”.

Для 21% опрошенных учителей неожиданно важной оказалась проблема внутреннего климата, который, по их мнению, в учебных учреждениях надо существенно улучшить.

Педагогов терзают напряжённые отношения с учениками и их родителями, а также недостаточное сотрудничество между собой. Зачастую их ожидания связаны с отстранённым от них начальством: „Манера поведения руководителей школы должна измениться: пускай они не будут где-то далеко и высоко, а общаются с учителями непосредственно и искренне”.



В то время как учителя мечтают о свободе, равенстве и братстве, их ученики думают о том, как бы поскорее перейти от слов к делу, то есть от теории к практике. Вместо зубрёжки фактов они предпочли бы научиться применять доступную информацию в реальной жизни, отказаться от оценок, перейти на проектное обучение и чаще ходить на практику в различные заведения.



На втором по важности месте у гимназистов стоит вопрос чрезмерной нагрузки как в школе, так и дома — при 40-часовой рабочей неделе у взрослых школьники тратят на учёбу в среднем аж 46 часов. Это приводит их к эмоциональному прогоранию, депрессии и необходимости принятия антидепрессантов.



Гимназисты недовольны высокомерным отношением со стороны учителей, мечтают о равенстве в отношениях и ожидают, что ”отставшие от жизни динозавры” будут учиться вовсе у них. Для снятия излишнего напряжения они хотели бы лучше питаться, иметь уголки для отдыха и возможность выйти на перемене на улицу. Вот несколько наиболее интересных выдержек из ответов учеников.



”Школа должна приблизиться к реальности и подготавливать учеников к будущей жизни, а не итоговым экзаменам. Можно было бы обучаться таким практичным вещам, как заполнение налоговой декларации, составление бюджета, покупка квартиры, участие в интервью по работе и т.д.”.



”Учебная программа должна быть более человечной и учитывать то, что помимо учёбы я должен ещё и спать, кушать и посещать какой-либо кружок по интересам”.



”Печально наблюдать за молодыми людьми, которые так рано прогорают”.



Подытоживая статью, Лийс Мяотс озвучивает главный вывод своей исследовательской работы — даже при наличии самых благих намерений, знаний и умений один учитель в поле не воин и потому требуется реорганизация всей школы, если не стратегические перемены в школьной сети в целом.