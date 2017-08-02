Исследование: оптимизм в отношении ЕС среди жителей Эстонии неуклонно растет

Сегодня были обнародованы результаты исследований ” Стандартный

Евробарометр” и ”Флеш-Евробарометр” (был проведен за пределами ЕС).

Выяснилось, что большинство европейцев настроены оптимистично в

отношении будущего ЕС и экономики своей страны.

В 24 странах-членах ЕС оптимизм в отношении будущего ЕС показали 56% респондентов, что на 6% больше, чем осенью 2016 года. Самый большой рост оптимизма отмечен во Франции (55% процентов, +14 процентных пунктов по отношению к прошлому году), в Дании (70%, +13) и Португалии (64%, +10), сообщает представительство Европейской Комиссии в Эстонии.

Доверие к Европейскому Союзу неуклонно растет и достигло наивысшего уровня с 2010 года. Нынешний показатель оставил 42% (по сравнению с 36% осенью 2016 года и 32% осенью 2015). Самый большой рост оптимизма отмечен во Франции (41% процентов, +15 процентных пунктов по отношению к прошлому году), в Дании (56%, +11) и Эстонии (55%, +11).

При этом изменились проблемы, которые волнуют людей. Миграционный вопрос, считавшимся самым важным с весны 2015 года, опустился на второе место (38%, –7), уступив лидерство проблеме терроризма (44% по сравнению с осенью 2016 года +12 пунктов). Далее с заметным отставанием идут экономическая ситуация (18%, –2), финансовое состояние стран-участниц (17%, без изменений) и безработица (15%, –1). Терроризм и миграцию самыми важными проблемами считают жители всех европейских стран, кроме Португалии и Швеции.

На уровне государств главными проблемами остаются безработица (29%, –2) и миграция (22%, –4), хотя оба показателя снижаются. На третьем месте находится здравоохранение и сфера социального страхования (20, +2), за которыми следует терроризм (19%, +5). Вопрос экономического положения, который беспокоил людей на уровне стран больше всего осенью 2011 года, к данному моменту опустился на пятое место (16%, –3).

В этом году Евробарометр впервые исследовал имидж ЕС в одиннадцати странах за пределами союза. В трех самых густонаселенных из них (Китае, Индии и США) как минимум три четверти респондентов положительно относятся к ЕС. Отношение жителей более приближенных к ЕС стран (Россия, Норвегия, Швейцария) оказалось более противоречивым (положительно к ЕС относятся 43-46% ответивших). В основном, люди считают ЕС ”стабильным местом в неспокойном мире”, но показатели в разных странах колеблются. Так, если в Индии так полагают 82%, а в Турции 49%, то в России данную точку зрения разделяет лишь 33% опрошенных, а 61% с ней не соглашаются.