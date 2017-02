Исследование: неэстонцы находятся в более слабом положении на рынке труда

Институт Балтийских исследований (IBS) провел анализ исследований рынка труда, проведенных за последние 15 лет в Эстонии, с целью картографирования факторов, влияющих на сегрегацию по языковому и национальному признаку, имеющую место на рынке труда Эстонии. Мета-анализ был заказан фондом интеграции и миграции ”Наши люди” в рамках проекта CROSS по трансграничному сотрудничеству, финансируемого из средств программы Interreg для стран центрального региона Балтийского моря 2014-2020.

”Рынок труда представляет собой очень важный фактор, влияющий на интеграцию в обществе; он также является главным фактором, определяющим социально-экономическое положение. Кроме того, место работы служит основой для создания среды общения и установления социальных контактов, поскольку бóльшую часть своей активной жизни люди проводят именно на работе. Прежние тематические исследования, в том числе, мониторинги интеграции, выдвигают на передний план различные аспекты, служащие основанием для неравенства на рынке труда, предлагают различные объяснения факторов, являющихся причиной неравенства, а также возможные варианты решений. Данный обобщенный анализ резюмирует все эти результаты и дает более цельную картину национального вопроса в контексте рынка труда, которую можно использовать как для выдвижения стратегических политических рекомендаций, так и для планирования практической деятельности”, — обосновала необходимость мета-анализа руководитель сферы исследований MISA Марианна Макарова.

Читать еще

По словам Кристьяна Кальдура — члена правления Института Балтийских исследований, который провел мета-анализ, результаты проведенного исследования подтверждают продолжающуюся на рынке труда Эстонии сегрегацию по национальному признаку. ”В сравнении с эстонцами, представители других национальностей на рынке труда Эстонии постоянно находятся в более слабом положении. Эта ситуация проявляется в различных признаках, например, в более низкой трудовой занятости, более высоком уровне безработицы или в размере доходов”", — прокомментировал Кальдур результаты анализа.

”Существуют различные причины неравенства по национальному признаку; анализ и поиск причинных связей на рынке труда в этом разрезе является очень сложным, поскольку зависит от множества факторов и их совместного влияния, что не всегда поддается учету при проведении анализа. Неравное положение может иметь корни уже в раннем детстве, например, из-за разделенных по языку детских садов, или быть обусловленным прочими факторами, а также выбором, сделанным при получении образования и на пути к рынку труда. Например, если рассмотреть путь от детского сада до университета, то системы высшего образования, в сравнении с эстонцами, достигает существенно меньше представителей других национальностей. Это, в свою очередь, влияет на внедрение человека на рынок труда и его успешность на нем”, — пояснил Кальдур.

В ходе анализа были выявлены и объединены все важные факторы риска, которые в прежних исследованиях рассматривались как факторы, воздействующие на ситуацию на рынке труда. Среди основных факторов риска недостаточное знание эстонского языка, выбор, сделанный на пути получения образования, специфические установки, обусловленные культурой, а также прочие факторы, например, такие, как недостаточная мобильность или гендерные стереотипы; кроме того, важную роль играют структурные факторы, например, региональное своеобразие или отличающееся информационное поле. ”Важно отметить, насколько велика доля людей, ищущих работу через родственников или знакомых: среди эстонцев — 30%, среди людей других национальностей — до 40%, что показывает, нaсколько существенно социальные контакты и круг общения влияют на положение на рынке труда”, — отметила Марианна Макарова.

По словам Кальдура, рынок труда представляет собой очень широкую тему, и, в данном случае, единое универсальное решение всех проблем предложить невозможно. ”Хорошее знание эстонского языка, конечно, может помочь найти работу, но успешная карьера или продвижение по карьерной лестнице уже может зависеть не столько от знания языка, сколько от иных факторов”, — заметил он.

Результаты анализа MISA учитывает при разработке (в рамках проекта CROSS) менторской программы, направленной на менее интегрированных безработных постоянных жителей Эстонии. В качестве основы для менторской программы взята программа FIKA финского партнера по проекту Luckan Integration.

Кроме того, были составлены рекомендации по проведению последующих лонгитюдных исследований рынка труда, которые позволят получить лучший обзор ситуации и особенностей на рынке труда Эстонии, а также найти меры по исправлению сложившейся ситуации.

Проект по трансграничному сотрудничеству MISA „Cross-border cooperation on mentoring and peer support for immigrants” действует до конца 2017 года. Проект финансируется из средств программы Interreg для стран центрального региона Балтийского моря на 2014-2020 гг. от Европейского фонда регионального развития.