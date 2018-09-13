Исследование: музеи и библиотеки популярны, требуется разработка новых услуг

"Роль учреждений по сохранению памяти заключается в том, чтобы собирать, сохранять и выступать посредником в предоставлении доступа к культурному наследию, обеспечении его постоянного использования. Так эстонская культура сохранит жизнеспособность. Поэтому особенно важно, чтобы наши библиотеки и музеи остались привлекательными и предлагали широкий спектр услуг", — сказал министр культуры Индрек Саар. "Особенно важно обеспечить доступность, будь то местный транспорт, разница в цене на билеты, большая гибкость услуг или создание многофункциональных центров. Это предполагает тесное сотрудничество на уровне самоуправлений для более активной адаптации предлагаемых услуг к потребностям каждой общины", — добавил Саар.

В числе прочего, в ходе исследования были выяснены услуги, которым будут рады посетители и/или возможные посетители, но которые музеи и библиотеки еще не предлагают или предлагают в незначительной степени. Это знание поспособствовало бы более эффективному вовлечению целевых групп, чье внимание еще не обращено на музеи и библиотеки. Также в рамках исследования производился поиск возможностей для привлечения предприятий, чтобы сотрудничество было перспективным и взаимовыгодным.

"Два сектора в сотрудничестве могут искать направления развития и решения", — подтвердила руководитель исследования Kantar Emor Герда Мёллер. "Интерес и потребность в услугах как музеев, так и библиотек в обществе высоки, но обе сферы сталкиваются с вызовами. Для музеев такими задачами являются более активное, чем прежде, вовлечение различных целевых групп, а также развитие ориентированных на них услуг, информационная работа. Для библиотек в глаза бросается потребность заниматься имиджем, который нужно модернизировать как среди населения в целом, так и среди предприятий", — сказала Мёллер. "В определенной степени удивляет, что в обеих сферах очень актуальными оказались темы благополучия и здоровья. Некоторые шаги уже предприняты, например, предоставление напрокат музыкальных инструментов и спортивного инвентаря или мастерские питания и здоровья, но более точное содержание услуг нужно продолжать исследовать и обсуждать", — добавила Мёллер.

В обеих сферах важное место занимает тема роли музеев и библиотек в области предоставления общественного пространства и как место встреч.

"Исследование показало интерес и готовность населения. Таким образом, и для музеев, и для библиотек настало время сформулировать свою возможную роль в тенденциях развития — быть только субъектом, предлагающим среду, или также активным участником и, при необходимости, инициатором", — отметила эксперт в области исследований Пилле Руннель из Эстонского национального музея.

Как для музеев, так и для библиотек вырисовывается недостаток использования и используемости электронных услуг. Более половины респондентов не смогло оценить содержание и информативность сайтов. По сравнению с традиционными услугами музеев и библиотек, использование различных информационных и поисковых систем можно охарактеризовать скорее как малораспространенное. Общей информационной работой музеев и библиотек остались довольны 35 % респондентов.

"Можно предположить, то проблемой было как качество собственно услуг, так и развитие цифровой грамотности в целом", — пояснила Пилле Руннель. "Кроме центральных баз данных критическим взглядом стоило бы пересмотреть и сайты учреждений, а также другие интернет-ресурсы. Можно предположить, что даже их видимость следует повышать", — пояснила Руннель.

Самой важной причиной для посещения музеев, согласно исследованиям, является желание интересно организовать свое свободное время; также были названы причины, связанные с учебой и хобби. Более трети населения планирует чаще ходить в музей. В качестве основной причины непосещения музеев были приведены нехватка времени, связанные со здоровьем причины, а также то, что до музеев сложно добраться.

Самой важной причиной посещения библиотек можно назвать удовольствие от чтения, а также соответствующий потребностям читателя выбор изданий в библиотеке. Четверть посетителей назвало причины, связанные с учебой, хобби или работой. Две наиболее часто упоминаемые причины непосещения библиотек в исследовании: нехватка времени и покупка книг и других изданий. Потенциал посещения библиотек по сравнению с музеями немного ниже — число посещений библиотеки планирует увеличить немногим более одной пятой респондентов.

В качестве используемых услуг предприятия чаще всего называли посещение постоянных или временных экспозиций, а также аренду помещений. Важную часть занимает продажа предприятием своих товаров или услуг. Предприятия, имевшие контакт с библиотеками, больше всего называли взятие напрокат или использование на месте изданий или предметов. Также в качестве возможного сотрудничества была названа организация выставки, курсов или иного мероприятия.

Исследование проводилось среди жителей Эстонии в возрасте 15 лет и старше, а также среди эстонских предприятий малого и среднего размера. В опросах участвовало 2000 респондентов, как посетители, так и те, кто не посещают. В исследовании приняло участие 200 предприятий — как те, кто имел контакт с музеями и библиотеками, так и те, у кого опыт сотрудничества отсутствовал. Исследование было заказано Фондом содействия развитию предпринимательства в сотрудничестве с Министерством культуры, исследование проводила исследовательская фирма Kantar Emor. Проведение исследования финансировалось из средств Фонда европейского регионального развития на развитие креативной экономики.