13.09.2018, 16:32

Исследование: музеи и библиотеки популярны, требуется разработка новых услуг


rus.delfi.ee
EST
Rahvusraamatukogu pop-up päev
RaamatukoguriiulFoto: Jan Henrik Pärnik

Министерство культуры в сотрудничестве с Фондом содействия развитию предпринимательства (EAS) и исследовательской фирмой Kantar Emor вчера, 12 сентября, представило результаты свежего исследования посетителей и непосетителей музеев и библиотек Эстонии. Полученные результаты помогут формировать политику и будут способствовать дальнейшим действиям, которые могли бы повысить привлекательность и посещаемость музеев и библиотек Эстонии, сообщает Министерство культуры.

В ходе исследования выяснилось, что в течение года музеи Эстонии посещало более половины населения (60%), в библиотеку ходила половина (50%) всех жителей Эстонии в возрасте старше 15 лет. Более трети из них желает чаще посещать музеи, а более одной пятой с радостью чаще ходили бы в библиотеку. Всего в 2017 году музеи посетили 3,5 миллиона раз, это число снова возросло по сравнению с предыдущими периодами. Количество взятых в библиотеке изданий немного снизилось за счет школьных библиотек, хотя в общей сложности в библиотеках было взято 13,6 миллиона экземпляров. Основная цель исследования заключалась в том, чтобы выяснить и проанализировать причины посещения и непосещения музеев и библиотек.

"Роль учреждений по сохранению памяти заключается в том, чтобы собирать, сохранять и выступать посредником в предоставлении доступа к культурному наследию, обеспечении его постоянного использования. Так эстонская культура сохранит жизнеспособность. Поэтому особенно важно, чтобы наши библиотеки и музеи остались привлекательными и предлагали широкий спектр услуг", — сказал министр культуры Индрек Саар. "Особенно важно обеспечить доступность, будь то местный транспорт, разница в цене на билеты, большая гибкость услуг или создание многофункциональных центров. Это предполагает тесное сотрудничество на уровне самоуправлений для более активной адаптации предлагаемых услуг к потребностям каждой общины", — добавил Саар.

В числе прочего, в ходе исследования были выяснены услуги, которым будут рады посетители и/или возможные посетители, но которые музеи и библиотеки еще не предлагают или предлагают в незначительной степени. Это знание поспособствовало бы более эффективному вовлечению целевых групп, чье внимание еще не обращено на музеи и библиотеки. Также в рамках исследования производился поиск возможностей для привлечения предприятий, чтобы сотрудничество было перспективным и взаимовыгодным.

"Два сектора в сотрудничестве могут искать направления развития и решения", — подтвердила руководитель исследования Kantar Emor Герда Мёллер. "Интерес и потребность в услугах как музеев, так и библиотек в обществе высоки, но обе сферы сталкиваются с вызовами. Для музеев такими задачами являются более активное, чем прежде, вовлечение различных целевых групп, а также развитие ориентированных на них услуг, информационная работа. Для библиотек в глаза бросается потребность заниматься имиджем, который нужно модернизировать как среди населения в целом, так и среди предприятий", — сказала Мёллер. "В определенной степени удивляет, что в обеих сферах очень актуальными оказались темы благополучия и здоровья. Некоторые шаги уже предприняты, например, предоставление напрокат музыкальных инструментов и спортивного инвентаря или мастерские питания и здоровья, но более точное содержание услуг нужно продолжать исследовать и обсуждать", — добавила Мёллер.

В обеих сферах важное место занимает тема роли музеев и библиотек в области предоставления общественного пространства и как место встреч.

"Исследование показало интерес и готовность населения. Таким образом, и для музеев, и для библиотек настало время сформулировать свою возможную роль в тенденциях развития — быть только субъектом, предлагающим среду, или также активным участником и, при необходимости, инициатором", — отметила эксперт в области исследований Пилле Руннель из Эстонского национального музея.

Как для музеев, так и для библиотек вырисовывается недостаток использования и используемости электронных услуг. Более половины респондентов не смогло оценить содержание и информативность сайтов. По сравнению с традиционными услугами музеев и библиотек, использование различных информационных и поисковых систем можно охарактеризовать скорее как малораспространенное. Общей информационной работой музеев и библиотек остались довольны 35 % респондентов.

ТОП

"Можно предположить, то проблемой было как качество собственно услуг, так и развитие цифровой грамотности в целом", — пояснила Пилле Руннель. "Кроме центральных баз данных критическим взглядом стоило бы пересмотреть и сайты учреждений, а также другие интернет-ресурсы. Можно предположить, что даже их видимость следует повышать", — пояснила Руннель.

Самой важной причиной для посещения музеев, согласно исследованиям, является желание интересно организовать свое свободное время; также были названы причины, связанные с учебой и хобби. Более трети населения планирует чаще ходить в музей. В качестве основной причины непосещения музеев были приведены нехватка времени, связанные со здоровьем причины, а также то, что до музеев сложно добраться.

Самой важной причиной посещения библиотек можно назвать удовольствие от чтения, а также соответствующий потребностям читателя выбор изданий в библиотеке. Четверть посетителей назвало причины, связанные с учебой, хобби или работой. Две наиболее часто упоминаемые причины непосещения библиотек в исследовании: нехватка времени и покупка книг и других изданий. Потенциал посещения библиотек по сравнению с музеями немного ниже — число посещений библиотеки планирует увеличить немногим более одной пятой респондентов.

В качестве используемых услуг предприятия чаще всего называли посещение постоянных или временных экспозиций, а также аренду помещений. Важную часть занимает продажа предприятием своих товаров или услуг. Предприятия, имевшие контакт с библиотеками, больше всего называли взятие напрокат или использование на месте изданий или предметов. Также в качестве возможного сотрудничества была названа организация выставки, курсов или иного мероприятия.

Исследование проводилось среди жителей Эстонии в возрасте 15 лет и старше, а также среди эстонских предприятий малого и среднего размера. В опросах участвовало 2000 респондентов, как посетители, так и те, кто не посещают. В исследовании приняло участие 200 предприятий — как те, кто имел контакт с музеями и библиотеками, так и те, у кого опыт сотрудничества отсутствовал. Исследование было заказано Фондом содействия развитию предпринимательства в сотрудничестве с Министерством культуры, исследование проводила исследовательская фирма Kantar Emor. Проведение исследования финансировалось из средств Фонда европейского регионального развития на развитие креативной экономики.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


СТУДИЯ DELFI | Бесплатные курсы эстонского, оплачиваемый учебный отпуск — поправки к Закону о гражданстве облегчают его получение. Будет ли ажиотаж?

13.09.2018
Депутаты Рийгикогу приняли поправки к закону о гражданстве, согласно которым у желающих получить эстонского гражданство появится возможность пройти бесплатные курсы по эстонскому языку. Ожидается, что попасть на них сможет до 1000 человек в год, которым гарантирован также оплачиваемый учебный отпуск.
Подробнее

”Цифры не сходятся”. Читатель подозревает, что сберегательное общество недоплачивает клиентам. Компания объясняет, в чем состоит его ошибка

13.09.2018
К Delfi обратился Денис, которого насторожил калькулятор дохода на сайте кредитно-сберегательного общества Erial. По словам читателя, он показывает заниженный доход вкладчика — неужели компания недоплачивает клиентам? Сама фирма считает это провокацией со стороны конкурентов и разъясняет подробно, где именно читатель ошибается, объясняя формулу расчета процентов.
Подробнее



Город Тарту будет судиться с государством

13.09.2018
Тартуское горсобрание решило подать ходатайство в Госсуд, чтобы признать противоречащими Конституции и недействительными некоторые положения Закона о планировании, которые рассматривают составление и финансирование государственной специальной планировки.
Подробнее

ВИДЕО: Подозреваемые в отравлении Скрипалей в эфире пропагандистского канала RT рассказали о вояже в Солсбери

13.09.2018
Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые, как утверждают власти Великобритании, причастны к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, заявили, что действительно посетили этот город в марте текущего года. Их интервью с главредом RT Маргаритой Симоньян опубликовано на сайте канала.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €

ФОТО DELFI: Заправки Taxify привлекли дешевым топливом пока лишь только своих сотрудников

13.09.2018
Предоставляющая услуги таксоизвоза фирма Taxify вместе с сетью автозаправок Olerex открыла автоматическую заправочную станцию с якобы самым дешевым топливом в Таллинне. Однако низкая цена не привлекла на заправку толпы водителей.
Подробнее

ОНЛАЙН-БЛОГ: "Конечная цель — эстонская школа с большой буквы". В Рийгикогу обсудили "вопрос государственной важности"

13.09.2018
Сегодня на повестке дня Ригикогу значился лишь один вопрос, который был заявлен как ”вопрос государственной важности”, — "Перевод русских детсадов и школ на эстонский язык обучения". Delfi вел как прямую видеотрансляцию, так и онлайн-блог!
Подробнее


КРИМИНАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ| Мужчина занял у Таранкова 25 000 евро и спустил их. После смерти авторитета за должником пришли

13.09.2018
Издание Eesti Ekspress опубликовало историю мужчины, который занял у криминального авторитета Николая Таранкова 25 000 евро, спустил их, а позже в счет уплаты долга был вынужден работать на людей последнего.
Подробнее