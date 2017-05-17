Исследование: молодежь в Эстонии все активнее играет в азартные игры в интернете

Общее число игроков в азартные игры растет, но люди играют все реже и реже. Это происходит из-за того, что большая часть современных азартных игроков — молодежь, которая предпочитает обычным казино новые азартные игры в интернете, передает rus.err.ee.

"Люди до двадцати лет чаще играют в интернете в спортивный тотализатор и лотерею, и в различные другие игры. Например, социальные игры, где можно поставить деньги, например, на результат киберспортивного соревнования, или, например, принять участие в розыгрыше виртуальных призов. Именно это развивается сильнее всего", — сказал ведущий специалист отдела расчетной политики Министерства финансов Тайво Пырк.

"Если мы говорим именно о проблемных игроках, которые столкнулись с зависимостью от азартных игр и попали в группу риска, то это мужчины в возрасте от 20-39 лет. Они имеют средний достаток и в основном не являются лицами эстонской национальности", — сказал руководитель центра по проблемам зависимости от азартных игр Пилле-Рийн Кааре.

Однако в целом ситуация с азартными играми в Эстонии считается положительной из-за широких возможностей ограничивать доступ к азартным играм.