Исследование мнения жителей Эстонии: какие места кишат опасными бактериями?

Как выяснилось из исследования, проведенного в связи с обновлением бренда Valio Gefilus, многие жители Эстонии уверенны, что с опасными для здоровья бактериями они соприкасаются в общественных местах.

Цель продуктов, содержащих молочнокислые бактерии Gefilus LGG, заключается в поддержке способности нашего организма сопротивляться всевозможным болезнетворным бактериям, микробам и прочим возбудителям заболеваний. В связи с этим предприятие Valio попыталось при помощи исследования выяснить, насколько жители Эстонии осведомлены о наличии бактерий в нашей повседневной жизни, и где именно, по их мнению, они соприкасаются с бактериями больше всего.

Результаты исследования показали, что порядка 70% людей считают, что больше всего соприкасаются с опасными для здоровья бактериями именно в общественных местах.

”Больше всего опасений вызывает общественный транспорт, общественные туалеты и лестничные поручни, причем во время поездки на автобусе, трамвае или троллейбусе больше всего соприкосновения с вредными бактериями ощущают жители Северной Эстонии”, — прокомментировала директор по маркетингу Valio Eesti Криста Кальбин.

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”Поскольку в крупных городах общественным транспортом и общественными местами пользуется большое количество человек, то вполне объяснимо, что именно в этих местах люди больше всего опасаются соприкасаться с микробами. При этом исследование выявило, что в концертных и спортивных залах, на детских площадках и в отелях страх бактерий не столь силен”, — добавила Кальбин.

Помимо прочего выяснилось, что лишь 17% уверены, что с бактериями они соприкасаются в основном через прикосновения. ”Руки постоянно касаются каких-нибудь поверхностей или предметов — будь то телефон, компьютерная клавиатура, руль в автомобиле или дверные ручки. Результаты показали, что люди не считают руки основным источником бактерий”, — призналась Кальбин.

К тому же руками мы трогаем покрытые бактериями пищевые продукты. Купленные в магазине и небрежно вымытые фрукты и овощи могут, по мнению Кальбин, также оказать неблагоприятное воздействие на здоровье. ”Однако результаты исследования показали, что лишь 1% респондентов считают, что соприкасаются с болезнетворными бактериями во время еды”, — прокомментировала Кальбин.

По словам консультанта по питанию Кюлли Холстинг, многие люди даже не имеют привычки мыть очищаемые от кожуры фрукты, например, мандарины, апельсины, бананы или авокадо.

”Однако на их кожуре можно обнаружить консерванты и химикаты, которыми обработаны фрукты, невидимая на первый взгляд плесень, а также патогены, то есть болезнетворные микробы. Чтобы организм мог противостоять всей этой армии болезнетворных микробов, ему необходима крепкая иммунная система и хорошее пищеварение. В данном случае эффективным подспорьем становятся молочнокислые бактерии, которые мы получаем при ежедневном употреблении в пищу сквашенных продуктов — сырой квашеной капусты, йогурта и кефира”, — сказала Холстинг.

Самым чистым местом жители Эстонии считают дом — всего лишь 1% респондентов признались, что считают свой дом основным местом обитания бактерий.

Valio провел исследование среди жителей Эстонии в связи с обновлением серии йогуртов и кефиров Gefilus. Цель исследования заключалась в том, чтобы напомнить потребителям, что хорошее самочувствие начинается, прежде всего, с хорошего пищеварения.

”Нам бы хотелось донести до потребителей понимание того факта, что кишечник — это, своего рода, наш второй мозг, и идущая в нем битва полезных и вредных бактерий влияет не только на здоровье пищеварения, но и на нашу иммунную систему в целом, и даже на нормальное функционирование мозга. Регулярное употребление в пищу продуктов Gefilus снабжает наш организм полезными молочнокислыми бактериями, которые помогают укрепить иммунитет и обеспечить нам крепкое здоровье и отличное самочувствие”, — добавила Кальбин.

В ходе обновления серии продуктов будет изменено оформление упаковок и содержание многих продуктов, чтобы они как можно более всесторонне способствовали борьбе, которую в нашем организме ведут вредные и полезные бактерии.