75% жителей Эстонии не поддерживают эксплуатацию диких животных в цирке и 69 % жителей Эстонии не поддерживают выращивание и убийство животных на фермах в целях получения меха, выяснилось из свежего исследования Kantar Emor.

Как следует из заказанной Недоходной организацией по опеке животных Лоомус (MTÜ loomade eestkoste organisatsiooni Loomus) опросника, 81 % женщин и 55 % мужчин не поддерживают выращивание и убийство животных на фермах в целях получения меха. Эксплуатацию диких животных в цирке не поддерживают 82 % женщин и 67 % мужчин. Одинаково 69 % эстонцев и русских не поддерживают выращивание и убийство животных на фермах в целях получения меха. Эксплуатацию диких животных в цирке не поддерживают 83 % эстонцев и 58 % русских.

”Поддержка жителей Эстонии для прекращения эксплуатации животных в цирках и звероводческих фермах растет с каждым годом. По сравнению с исследованиями двухгодичной давности, количество людей, которые не поддерживают звероводческие фермы, выросло на 11 %. В марте 2014 года 43 % жителей Эстонии считали, что диких животных не следует использовать в цирковых представлениях. Тем самым за два с половиной года количество таких людей увеличилось аж на 32 %", — прокомментировала руководитель Лоомус Кадри Таперсон.

В конце декабря Kantar Emor проведенном государственном исследовании участвовало 854 человека в возрасте от 15 до 74 лет.