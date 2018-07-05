05.07.2018, 21:35

Исследование: каждый третий ребенок в Эстонии смотрел клипы сексуального содержания

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rus.delfi.ee
EST
Lapsed ja tahvelarvutid
Lapsed ja tahvelarvutidFoto: Siim Lõvi

Исследование ”Дети и интернет”, проведенное по заказу Tele2, показало: одна треть наших детей в возрасте от 9 до 14 лет смотрела в интернете ролики сексуального содержания, а каждый второй ребенок — видео со сценами насилия и издевательствами над животными, значится в пресс-релизе.

Как сообщила директор по маркетингу Tele2 Катрин Арон, данное исследование, охватившее страны Балтии и Швецию, также выяснило, что дети зачастую выходят на нежелательный контент случайно: кликнув на неизвестную ссылку, получив ссылку от знакомых или увидев ее в социальных сетях.

Кроме того, только у трети участников исследования в Эстонии дома вообще действуют хоть какие-то правила использования интернета.

”Крайне важно, чтобы родители говорили со своими детьми об опасностях, скрывающихся в Сети. Только трое из десяти опрошенных детей подтвердили, что их родители в курсе, чем они занимаются в интернете. На сегодня это слишком мало, ведь контента, не предназначенного для детских глаз, в интернете становится всё больше и им всё проще поделиться”, — предостерегает Арон.

”Еще один настораживающий факт: каждый десятый ребенок не против контактов в социальных сетях с незнакомым взрослым. ”Впрочем, здесь, похоже, наметился положительный тренд. Если в прошлом году 61% опрошенных детей утверждали, что не станут поддерживать общение с незнакомцем и попытка такого контакта со стороны у них не вызовет интереса, то сейчас таких уже 66%”.

”Мы же объясняем своим детям, что нельзя разговаривать на улице с чужими людьми и сообщать неизвестно кому свои персональные данные. В точности так же они должны вести себя и в интернете”, — подчеркивает директор по маркетингу Tele2.

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Tele2, со своей стороны, предпринимает конкретные меры по повышению защищенности веб-среды, особенно для детей. К ним относится, например, блокировка доступа к страницам со сценами насилия против детей. Кроме того, в сети Tele2 нельзя попасть на страницы, находящиеся в так называемом черном списке Интерпола. Каждую минуту в сети Группы Tele2 в среднем фиксируется 11 попыток попасть на некоторые из заблокированных страниц — свыше полумиллиона попыток в месяц!

В исследовании ”Дети и интернет” принимали участие дети 9 — 14 лет. Исследование проводилось агентством Novus в Швеции и странах Балтии с целью сбора информации о поведении детей в интернете и сопутствующих рисках.

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