Исследование: каждый третий ребенок в Эстонии смотрел клипы сексуального содержания

Исследование ”Дети и интернет”, проведенное по заказу Tele2, показало: одна треть наших детей в возрасте от 9 до 14 лет смотрела в интернете ролики сексуального содержания, а каждый второй ребенок — видео со сценами насилия и издевательствами над животными, значится в пресс-релизе.

Как сообщила директор по маркетингу Tele2 Катрин Арон, данное исследование, охватившее страны Балтии и Швецию, также выяснило, что дети зачастую выходят на нежелательный контент случайно: кликнув на неизвестную ссылку, получив ссылку от знакомых или увидев ее в социальных сетях.

Кроме того, только у трети участников исследования в Эстонии дома вообще действуют хоть какие-то правила использования интернета.

”Крайне важно, чтобы родители говорили со своими детьми об опасностях, скрывающихся в Сети. Только трое из десяти опрошенных детей подтвердили, что их родители в курсе, чем они занимаются в интернете. На сегодня это слишком мало, ведь контента, не предназначенного для детских глаз, в интернете становится всё больше и им всё проще поделиться”, — предостерегает Арон.