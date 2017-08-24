Исследование: какие партии наиболее популярны, а какие близки к уровню избирательного барьера

Наиболее популярными по-прежнему остаются Центристская партия и Партия реформ, а на уровне избирательного барьера теперь находится не только IRL, но и Свободная партия, выяснилось из проведенного по заказу ERR опроса Turu-uuringute AS.

Если бы парламентские выборы состоялись завтра, то центристы получили бы 29% голосов избирателей — в июле подобный опрос не проводился, но результаты можно сравнить с июньским исследованием, где Центристскую партию поддержали 26% опрошенных, пишет rus.err.ee.

Второй по популярности оказалась Партия реформ, набравшая 24% голосов (в июне 26%), а третье и четвертое место с равным уровнем поддержки — 12% — заняли соцдемы (в июне 11%) и Консервативная народная партия (в июне 10%).

К уровню 5-процентного избирательного барьера приблизились Свободная партия (6%), IRL (5%) и партия "Зеленые Эстонии" (4%), то есть в сравнении с июньскими показателями поддержка свободников снизилась на 2% , зеленых — на 1%.

Если сравнивать поддержку партий правящей коалиции с суммарной поддержкой оппозиционных партий, то небольшой перевес будет на стороне коалиции, которую поддержало 46% избирателей, а оппозицию (реформистов, EKRE и свободников) поддержали 42%.