ИССЛЕДОВАНИЕ: качество медицинской помощи оценивают положительно, но ее доступность вызывает беспокойство

Большая часть жителей Эстонии хорошо оценивает качество врачебной помощи, а осведомленность людей об электронных услугах в сфере здравоохранения растет, сообщает Министерство социальных дел.

При этом, в последние годы немного снизилась удовлетворенность людей доступностью врачебной помощи, выяснилось из заказанного министерством социальных дел и больничной кассой ежегодного исследования ”Оценка жителей Эстонии здоровью и врачебной помощи 2016”.

”Жители высоко оценивают качество врачебной помощи на протяжении нескольких лет, при этом, растет беспокойство людей в связи с доступностью врачебной помощи”, — отметила вице-канцлер министерства социальных дел в сфере здравоохранения Марис Йессе. ”Для улучшения ситуации на этой неделе министерство представит правительству предложения по обеспечению устойчивости финансирования сферы здравоохранения”.

68% респондентов оценило качество врачебной помощи в прошлом году как ”хорошее”, в 2015 этот показатель составил 73%. Выше среднего позитивные оценки качеству врачебной помощи дали люди в возрасте 15-29 лет, а также жители Южной Эстонии и сельской местности. Также качество врачебной помощи признали хорошим те, кто считает свое состояние здоровья хорошим или очень хорошим.

Из исследования следует, что больше всего люди посещают семейных врачей: в течение последних 12 месяцев это сделали 64% жителей Эстонии в возрасте 15-74 лет. При этом, посещавшие в течение последнего года семейного врача жители высоко ценят медицинских работников первичного уровня — 92% остались довольно своим семейным врачом в ходе последнего визита и 95% — своей семейной сестрой.

За год выросла и осведомленность жителей об электронных услугах в сфере здравоохранения. В сравнении с прошлым годом выросла как известность пациентского портала (с 49% до 57%), так и его посещаемость (с 17% до 24%). Также люди все чаще пользуются возможностью просмотра на государственном портале eesti.ee истории выписанных им рецептов.

По оценке жителей Эстонии, проблематичной является доступность врачебной помощи, которой удовлетворены 38% опрошенных. В прошлые годы тот же показатель находился на уровне 42–55% и в 2015 году составил 42%. Хуже всего доступность врачебной помощи оценили прежде всего жители Северной Эстонии (в т.ч. Таллинна). Доступностью врачебной помощи были больше всего удовлетворены жители Центральной и Южной Эстонии.

Как и прежде, больше всего проблем у людей возникает в связи с приемом врача-специалиста. Проблемы с регистрацией, посещением или на приеме испытали 22% людей, посетивших врача-специалиста в течение прошлого года. Хотя удовлетворенность врачами-специалистами остается стабильно высокой (90%), люди по-прежнему испытывают проблемы в связи с очередями к врачу.

Цель заказанного министерством социальных дел и больничной кассой исследования — дать обзор удовлетворенности жителей услугами здравоохранения и выяснить, насколько жители довольны организацией сферы здравоохранения, доступностью и качеством услуг здравоохранения, как люди оценивают свое здоровье и как много людей слышало о цифровой истории болезни, а также насколько люди осведомлены о своих пациентских правах. Исследование провела фирма Kantar Emor.



Рапорт об исследовании доступен на сайте министерства социальных дел.