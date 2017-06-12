Исследование: эстоноземельцы стали меньше беспокоиться о своем здоровье

Исследование, которое было составлено страховым обществом ERGO и Латвийской исследовательской фирмой SKDS, показало, что страхи эстоноземельцев в отношении здоровья заметно снизились. Эстония также единственная среди трех Балтийских стран, которая оценила чувство защищенности, связанное со здоровьем, на 7 пунктов выше, чем в предыдущем исследовании 2015 года, оставшись все-таки еще ближе к негативной оценке, то есть дала -7 пунктов. В Латвии данный показатель -34 и в Литве -31, и в обеих странах люди стали больше беспокоиться о своем здоровье.

По словам руководителя по развитию страхования жизни и здоровья ERGO Деклы Уусма, большая обеспокоенность своим здоровьем среди латвийцев и литовцев вызвана различием систем здравоохранения трех государств.

”Жители Эстонии заметно меньше причастны к финансированию медицинских услуг по сравнению с южными соседями, которые должны большую часть своих расходов на лечение нести сами или через частное медицинское страхование. Неуверенность жителей Латвии и Литвы в отношении существующей системы страхования отражается прежде всего в увеличивающихся с каждым годом объемах частного медицинского страхования во всей Балтии. Люди нуждаются в дополнительном страховании и все больше берут обеспечение чувства защищенности в свои руки”, — пояснила Уусма.

Больше всего эстоноземельцы боятся заболеть тяжелыми болезнями, которые требуют длительного лечения. Если в Эстонии об этом беспокоятся 57% человек, то страхи южных соседей заметно больше — в Латвии 74% и в Литве 73% жителей чувствуют себя незащищенными по этой причине. Также боятся, что в случае заболевания не получат медицинскую помощь на необходимом уровне, например, из-за длинных очередей или из-за того, что не попадут к нужному специалисту. В Эстонии это считают проблемой 54%, в Латвии 75% и в Литве 69% жителей. Несчастных случаев боятся 44% жителей Эстонии, а также 59% жителей Латвии и Литвы.

Оценка здоровья является одним из пяти основных критериев, из которых состоит индекс ERGO о безопасности стран Балтии, который измеряет чувство безопасности по шкале от -100 до +100 пунктов, где отрицательная часть шкалы показывает полное отсутствие чувства безопасности, а положительная — его полное наличие.

Исследование было проведено совместно с латвийским центром исследований общественного мнения SKDS, в нем приняли участие 1000 человек из Эстонии, Латвии и Литвы, всего было собрано 3000 ответов.