28.05.2018, 19:10

Исследование: эстонцы стали есть больше куриного мяса, чем свинины, а говядина — элитный продукт

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rus.delfi.ee
EST 3
Lihalett Rimis
Lihalett RimisFoto: Jaanus Lensment

Проведенное Faktum-Ariko исследование подтвердило, что куриное мясо обошло по популярности свинину в потребительской корзине жителей Эстонии. Свинину, как минимум, раз в неделю ест 71% респондентов, а куриное мясо — 77%. Рыбу еженедельно едят 55%, а говядину всего 20% жителей Эстонии.

Раз в месяц или чаще куриное мясо едят 96% ответивших на вопросы, тогда как вообще куриное мясо не употребляет всего 1%. Свинину едят, как минимум, раз в месяц едят 93% респондентов, а никогда не едят 3%.

Консультант по питанию Теэле Тедер отметила, что рост популярности куриного мяса можно только приветствовать.

”У многих в связи с перевариванием свинины возникает чувство тяжести в желудке. Куриное же мясо переваривается легко. Кроме того, куриное мясо позволяет с легкостью сократить потребление насыщенных жиров, поскольку курятина содержит 11% жира, причем большинство его находится в коже. Если есть курятину без кожи, содержание жира в мясе составит всего 5%, — пояснила Тедер. — Куриное мясо позволяет контролировать ежедневный прием калорий и — в результате — поддерживать или снижать вес. Также находящиеся в курятине полноценные белки с низким содержанием жира на более продолжительное время обеспечивают чувство сытости и делают меню более здоровым”.

Все более здоровым продуктом куриное мясо также делают усилия производителей и инвестиции улучшение условий содержания кур, что уменьшает их уровень стресса и вероятность развития заболеваний.

Среди женщин и мужчин заметных различий в потреблении куриного мяса нет, но можно отметить одну возрастную группу — жители Эстонии в возрасте старше 65 лет едят курятины чуть меньше, чем люди других возрастов. Как минимум, раз в месяц куриное мясо едят 94% жителей пенсионного возраста. Говорящие на эстонском и на русском жители страны едят куриное мясо примерно в одинаковых количествах, хотя чуть выше его потребление среди тех, для кого родным языком является русский (соответственно, 98% и 96%).

В апреле исследование провела фирма Faktum Ariko. Размер выборки в Эстонии составил 800 человек.

ТОП

Kekava является первым в странах Балтии производителем курятины, который имеет право использовать на своей продукции сертифицированный Ветеринарно-продовольственным департаментом знак качества ”Из мяса выращенных без антибиотиков кур”. Учрежденное в 1967 году предприятие Kekava является крупнейшим в Латвии производителем куриного мяса. В компании работают около 1100 человек. Kekava входит в концерн Linas Agro, объединяющий 38 предприятий в Эстонии, Латвии, Литве и Дании.

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