Исследование: эстонцы стали есть больше куриного мяса, чем свинины, а говядина — элитный продукт

Проведенное Faktum-Ariko исследование подтвердило, что куриное мясо обошло по популярности свинину в потребительской корзине жителей Эстонии. Свинину, как минимум, раз в неделю ест 71% респондентов, а куриное мясо — 77%. Рыбу еженедельно едят 55%, а говядину всего 20% жителей Эстонии.

Раз в месяц или чаще куриное мясо едят 96% ответивших на вопросы, тогда как вообще куриное мясо не употребляет всего 1%. Свинину едят, как минимум, раз в месяц едят 93% респондентов, а никогда не едят 3%.

Консультант по питанию Теэле Тедер отметила, что рост популярности куриного мяса можно только приветствовать.

”У многих в связи с перевариванием свинины возникает чувство тяжести в желудке. Куриное же мясо переваривается легко. Кроме того, куриное мясо позволяет с легкостью сократить потребление насыщенных жиров, поскольку курятина содержит 11% жира, причем большинство его находится в коже. Если есть курятину без кожи, содержание жира в мясе составит всего 5%, — пояснила Тедер. — Куриное мясо позволяет контролировать ежедневный прием калорий и — в результате — поддерживать или снижать вес. Также находящиеся в курятине полноценные белки с низким содержанием жира на более продолжительное время обеспечивают чувство сытости и делают меню более здоровым”.

Все более здоровым продуктом куриное мясо также делают усилия производителей и инвестиции улучшение условий содержания кур, что уменьшает их уровень стресса и вероятность развития заболеваний.