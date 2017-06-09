Исследование: эстонцы считают важным участие в НАТО, русские — сотрудничество с Россией

На состоявшейся сегодня пресс-конференции Министерства обороны были обнародованы результаты исследования, которое показало, что в общем люди относятся к Силам обороны положительно, однако взгляды эстонцев и русских на вопросы безопасности расходятся.

70% жителей Эстонии отмечают увеличения вероятности разрастания военного конфликта в мире. Ситуацию в Эстонии большинство респондентов назвали стабильной, а некоторые даже отметили изменения в лучшую сторону.

Эстонцы считают участие страны в НАТО крайне важным, в то время как русские указывают на необходимость сотрудничества и поддержания хороших отношений с Россией. Поддержка развития самостоятельной оборонной мощи Эстонии распределилась между представителями разных национальностей равномерно. Автор исследования социолог Юхин Кивиряхк объяснил расхождения тем, что русские все же считают НАТО своим врагом.

В качестве угроз как эстонцы, так и русские называют деятельность ИГ и терроризм в частности, а также беженцев. Эстонцы называют в качестве угрозы и попытки России напасть на Эстонию, с чем русские участники опроса не соглашаются.

Кроме того, исследование показало, что жители Эстонии больше всего доверяют Спасательному департаменту и полиции. Эстонцы доверяют также Силам обороны и Кайтселийт.