ИССЛЕДОВАНИЕ DELFI: Не боится принимать непопулярные решения, но деньги считать не умеет. Что думают люди о Евгении Осиновском

Для того, чтобы лучше узнать кандидатов, Delfi заказал в отношении каждого из них исследование, участники которого отметили, с какими личными качествами ассоциируется у них политики.

Что касается Осиновского, то многие уважают его именно за то, что в случае необходимости он может принимать и непопулярные решения. Также отмечается его ум, знания и непреклонность в продвижении своих решений.



Опрос был проведен фирмой Turu-uuringute AS 15-28 января 2019 года. В исследовании принимало участие 2014 человек.