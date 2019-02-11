11.02.2019, 10:51

ИССЛЕДОВАНИЕ DELFI: Не боится принимать непопулярные решения, но деньги считать не умеет. Что думают люди о Евгении Осиновском

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rus.delfi.ee
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Jevgeni Ossinovski on tööintervjuu komisjoni ees valmis
Jevgeni Ossinovski on tööintervjuu komisjoni ees valmisFoto: Kristjan Järv

На этой неделе лидеры основных партий, то есть кандидаты в премьер-министры придут в редакцию Delfi на "собеседование”. Первым это сделает лидер социал-демократов Евгений Осиновский.

Для того, чтобы лучше узнать кандидатов, Delfi заказал в отношении каждого из них исследование, участники которого отметили, с какими личными качествами ассоциируется у них политики.

Что касается Осиновского, то многие уважают его именно за то, что в случае необходимости он может принимать и непопулярные решения. Также отмечается его ум, знания и непреклонность в продвижении своих решений.

Опрос был проведен фирмой Turu-uuringute AS 15-28 января 2019 года. В исследовании принимало участие 2014 человек.

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