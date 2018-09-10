10.09.2018, 11:46

Исследование: что необходимо для предотвращения самоубийств в Эстонии?

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MTÜ Peaasjad aktsioon Stroomi rannas 2017. aastal
MTÜ Peaasjad aktsioon Stroomi rannas 2017. aastalFoto: MTÜ Peaasjad

Количество самоубийств среди мужчин и женщин в Эстонии за последние годы уменьшилось, однако по-прежнему остается одним из самых высоких в Европе. Для предотвращения самоубийств необходимо вовремя замечать нуждающихся в помощи людей как в школе и на работе, так и в системе здравоохранения. Об этом свидетельствуют свежие данные исследования Тартуского университета по количеству совершенных самоубийств в 2006-2016 гг, значится в пресс-релизе.

С 2006 по 2016 годы жизнь самоубийством покончили 2543 человека. Среди этого числа было 80% мужчин, 4% детей и подростков младше 20 лет. Среди покончивших жизнь самоубийством было 70% мужчин и женщин моложе 60 лет и 52% людей старше 60 лет. Если с 2006 по 2013 годы покончили жизнь самоубийством 237 человек, то в 2014-2016 гг. — в среднем 205 человек. С 2006 по 2016 годы количество самоубийств как среди мужчин, так и среди женщин по сравнению с прошлыми годами уменьшилось, однако в 2015 году количество самоубийств в Эстонии превысило в 1,5 раза средний уровень по Европе. По данным Департамента статистики, в 2017 году жизнь самоубийством покончили 219 человек.

”В Эстонии из-за самоубийств мы теряем свыше 200 человек в год. Это непозволительно большое число. Своевременно проявленное внимание и оказанная помощь, вероятно, могли бы спасти хоть чью-то жизнь. Предотвращение самоубийств — это комплексная задача, которая требует совместного усердия всех сторон”, — сказала главный специалист отдела по делам здоровья населения Министерства социальных дел Кятлин Микивер.

Одна из целей исследования состоит в том, чтобы проанализировать и описать, чем люди, покончившие жизнь самоубийством, отличались от общего числа населения, которые жили и умерли по причине болезни в тот же период времени. В ходе исследования выяснилось, что по сравнению с контрольной группой жизнь самоубийством покончили:

- среди мужчин было больше эстонцев, живших в одиночку, безработных и тех, кто в течение жизни совершили преступление или отбыли срок в тюрьме.

- среди женщин было больше неэстонок, незамужних и безработных.

Как среди мужчин, так и среди женщин, которые покончили жизнь самоубийством больше всего людей было с расстройствами психики, нарушением слуха и зрения, людей с хроническими заболеваниями, а также тех, кто в течение последнего года жизни попадал в отделение экстренной медицины.

Сравнивая изменения в периоды 2006-2013 гг. и 2014-2016 гг., выяснилось, что среди тех, кто покончил жизнь самоубийством выросло количество тех людей, у которых были проблемы с повседневной жизнью и нагрузкой по уходу, а также связь с преступностью. Также за последний период как среди детей и подростков, так и среди мужчин и женщин выросло количество тех людей, которые обращались в отделение экстренной медицины.

По словам координатора исследования Тартуского университета Лийз Роовяли, признаки тех, кто покончил жизнь самоубийством в период с 2006 по 2016 год, не изменились по сравнению с предыдущими годами. ”Основные факторы риска — это мужской пол, одиночество, трудности в решении бытовых проблем, расстройства психики, суицидальные мысли, а также попытки покончить жизнь самоубийством. Люди, покончившие жизнь самоубийством, в последний год жизни чаще других попадали в отделение экстренной медицины. Надо также отметить, что в учреждениях здравоохранения зачастую не регистрируются попытки покончить жизнь самоубийством. Это означает, что помимо близких и друзей дома, в школе, на работе и в других местах помочь предотвратить самоубийства можно было бы и благодаря более активному участию учреждений здравоохранения”.

Основным советом в исследовании приводится расширение возможностей оказания помощи как для людей с психическими расстройствами и с зависимостями (алкоголизм, наркомания), так и людям с хроническими заболеваниями. Также подчеркивается необходимость поднять осведомленность людей о том, как вовремя заметить и помочь тем людям, которые живут с риском покончить жизнь самоубийством.

Исследование было проведено по заказу Министерства социальных дел, которое финансировали Научное агентство Эстонии и Министерство социальных дел. Исследование провели Институт семейной медицины и общественного здравоохранения Тартуского университета и Центр социально-научных прикладных исследований Тартуского университета (RAKE).

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Сегодня, 10 сентября, отмечается всемирный день предотвращения самоубийств с целью привлечения внимания к деятельности по предотвращению самоубийств, а также почтить память погибших.

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