Исследование: членство в ЕС поддерживают 77% жителей Эстонии

77% жителей Эстонии поддерживают членство Эстонии в Евросоюзе, выяснилось из исследования "Осведомленность и отношение населения в вопросах Евросоюза".

То, что Эстония председательствует в Евросоюзе во второй половине 2017 года, знают 49% жителей.

По сравнению с 2015 годом, доля твердо поддерживающих членство людей в Евросоюзе выросла с 43% до 48% и доля негативно относящихся к Евросоюзу людей снизилась с 19% до 14%.

Членство в Евросоюзе чаще среднего поддерживают люди в возрасте 75 лет и старше (87% "за"), эстонской национальности (84%), с высшим образованием (84%) или с нетто-доходом больше 400 евро (на члена семьи) (85%).

До перехода на евро введение евро поддерживали 54% жителей Эстонии, в 2015 году — 78%, в этом году — 80%.

47% жителей, по собственной оценке, хорошо или скорее хорошо осведомлены о целях и интересах Эстонии в Евросоюзе.

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Деятельность Эстонии в Евросоюзе оценивают как очень успешную или скорее успешную 56% (в 2015 году 52%) и как неуспешную 30% (в 2015 году 40%) жителей.

Из возможных приоритетных для Эстонии направлений деятельности посчитали самыми важными защиту границ Евросоюза и борьбу против терроризма (самым важным посчитали 41%), разрешение первопричин миграционного кризиса (18%) и развитие соединяющей Эстонию с Европой инфраструктуры (14%).

Опрос этого этапа исследования проводили в январе 2017 года. Всего опросили по телефону 502 человека не моложе 15 лет.

Исследование провела Turu-Uuringute AS по заказу Госканцелярии.