Исследование: число сторонников и противников Закона о сожительстве сравнялось

Отношение общества к ЛГБТ за последние три года стало позитивнее, выяснилось в результате опубликованного недавно исследования Turu-uuringute AS, как сообщает Министерство социальных дел.

”Общество Эстонии постепенно стало понимать, что люди ЛГБТ+ являются полноценными членами общества, которым должны быть обеспечены права наравне со всеми остальными. Человек — это человек”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский, который принял участие в дискуссии на конференции ”ЛГБТ+ сообщество: вместе — в прошлом, настоящем и будущем” в рамках фестиваля Baltic Pride. ”Но нам еще предстоит многое сделать — принятие Закона о сожительстве безусловно было важным достижением, но отсутствие соответствующих подзаконных актов выставляет нас в не лучшем свете и толкает ЛГБТ+ людей в дебри юридических споров”.

В результате того же исследования выяснилось, что число сторонников и противников закона теперь сравнялось и составляет соответственно 45% и 46%.

”Эстонское объединение ЛГБТ, Эстонский центр по правам человека, а также Feministeerium являются важными партнерами министерства социальных дел в деле защиты и продвижения прав ЛГБТ+. Информационная деятельность этих организаций служит важной предпосылкой для роста терпимости среди молодежи”, — сказал министр. ”Призываю всех высказаться по примеру этих организаций и выразить свою поддержку — например, приняв участие в мероприятиях Baltic Pride, который подчеркивает важность многообразия для общества Эстонии”.

Baltic Pride — серия тематических мероприятий ЛГБТ+, цель которой — обратить внимание на проблемы и культуру ЛГБТ+. В ходе фестиваля можно выразить поддержку ЛГБТ-сообществу и продвижению их прав и возможностей.