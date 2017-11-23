Исследование: четверть молодых людей Эстонии делится своими обнаженными фото

Как показало недавнее исследование Norstat, проводившееся в Эстонии в октябре-месяце, наша молодежь ведет в интернете весьма активную жизнь: обменивается снимками в обнаженном виде, пользуется разными приложения для знакомств, а еще пишет посты, звонит и отправляет SMS в нетрезвом виде, о чем потом приходится горько раскаиваться.

Согласно проведенному опросу, чаще всего откровенными снимками обменивается молодежь в возрасте от 16 до 24 лет — 26% от всех участников опроса. Среди 25 — 34-летних таких уже меньше — 12%. Причем с большой долей вероятности можно утверждать, что наиболее активны в этом плане юноши и девушки, у которых родной язык — русский, а также женщины в целом, сообщает Tele2.

По словам директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, для отправки снимков и сообщений приватного содержания разработаны специальные приложения, обеспечивающие повышенную безопасность, например, Confide. Сообщения, передаваемые через такие приложения, шифруются — их нельзя переслать дальше или сохранить, так как после просмотра они уничтожаются.

Однако, как утверждает эксперт, утечка приватных данных возможна также в результате действий хакера или утери телефона.

”В ходе того же опроса выяснилось: 38% его участников не блокируют свой телефон, а значит, в случае его утери любой желающий сможет узнать все сокровенные тайны, хранящиеся в телефонной памяти”, — добавила Селиов.

Еще один фактор риска, связанный со смарт-устройствами, — это случаи, когда пользователь звонит или отправляет сообщения в нетрезвом виде. Сюда же относятся и посты в социальных сетях, написанные под винными парами. В таком грехе и последующем горьком раскаянии признались 35% участников опроса в возрасте до 24 лет и целых 44% 25 — 34-летних.

По мнению директора по обслуживанию клиентов Tele2, сброшенные в интернет снимки или комментарии могут циркулировать там годами. ”После бурных возлияний лучше вообще ничего не постить, а если уж вы заметили у себя такую наклонность, то можете использовать специальные приложения, которые заблокируют отправку ”пьяных” сообщений. Так, например, приложения Drunk Lock и Drunk Mode позволяют отключать эту функцию на определенное время”, — посоветовала Селиов.

В ходе исследования по заказу Tele2 также выяснилось, что 31% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет и столько же 25 — 34-летних пользовались специальными приложениями для знакомств. А 36% участников опроса в возрасте 16 — 24 лет признались, что расставались со своими партнерами по телефону или с помощью SMS. В группе 25 — 34-летних таких оказалось меньше — 26%.

Исследование потребительских предпочтений проводилось через интернет в октябре 2017 года по заказу Tele2. В нем приняли участие 500 человек старше 16 лет.