23.01.2018, 18:53

Исследование британских властей: русскоязычные жители Эстонии считают Россию силой добра

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rus.delfi.ee
EST
Исследование британских властей: русскоязычные жители Эстонии считают Россию силой добра
Foto: Aleksei Družinin, Sputnik

Проведенное правительством Великобритании исследование показывает, что большинство русскоязычных жителей Эстонии (83% респондентов) относится к России положительно.

Наибольшая поддержка России наблюдается на северо-востоке Эстонии, наименьшая — в центральной ее части.

59% русскоязычных (60% молодежи и 59% представителей старшего поколения) считают Россию силой добра. 56% опрошенных полагают, что Эстонии следует больше сотрудничать с Россией, а не с Западом.

93% считают Россию сильной в военном и политическом плане. 70% оценивают работу президента Владимира Путина положительно.

Респонденты посчитали правительства Эстонии и России одинаково эффективными по следующим пунктам: увеличение уровня жизни (34%), защита прав человека (34%), качественные медицинские услуги (31%), защита от внешних факторов (38%) и сохранение правового государства (39%). С точки зрения содействия экономическому росту российское правительство, по мнению ответивших, лучше: 32% против эстонских 16%.

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