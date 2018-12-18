Исследование: большинство учеников профессиональных училищ знакомы с проблемой зависимости от смарт-устройств

По словам организатора исследования, привлекает внимание факт, что две трети участников признали то, что сталкивались с зависимостью от смарт-устройств. «36% респондентов, ответивших, что не понаслышке знают о зависимости от смартфонов, сказали, что применяли разные способы, чтобы справиться с этой проблемой. Примерно столько же (35%) тех, кто признавал необходимость что-то изменить, но ничего для этого не предпринимал. 19% опрошенных сообщили, что знают, что нужно сделать, чтобы побороть зависимость, но не чувствуют в этом необходимости. При этом каждый десятый участник исследования, по его словам, не знает, как бороться с зависимостью от смарт-устройств», – пояснил Сёэт.
В 2018 году коммуникационное агентство Idea по заказу Samsung Electronics Baltics провело исследование цифровой грамотности учащихся и выпускников профессиональных училищ Эстонии. В интернет-опросе приняли участие 448 человек.
Samsung Digi Pass – это четырехмесячная программа обучения для студентов профессиональных учебных заведений в возрасте от 14 до 20 лет. В ходе программы каждая команда под руководством ментора создает дизайн программного обеспечения для проекта, предложенного молодёжью. Цель программы – помочь молодым людям лучше подготовиться к своей будущей работе.
Обучающая программа для учеников профессиональных училищ разработана Samsung Electronics Baltics в сотрудничестве с Таллиннским университетом и Союзом молодежных объединений.