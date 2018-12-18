18.12.2018, 21:55

Исследование: большинство учеников профессиональных училищ знакомы с проблемой зависимости от смарт-устройств

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rus.delfi.ee
EST
Исследование: большинство учеников профессиональных училищ знакомы с проблемой зависимости от смарт-устройств
John Schnobrich, Unsplash

В опросе приняло участие более 450 учащихся профессиональных училищ Эстонии. Только 8% респондентов не подозревают о наличии в эстонском обществе проблемы зависимости от смарт-устройств, а 65% сталкивались с ней сами, сказано в пресс-релизе.

Согласно исследованию, проведенному в рамках программы Samsung Digi Pass, две трети учащихся профессиональных учебных заведений считают зависимость от смартфонов серьезной проблемой для эстонского общества. «92% участников опроса назвали это проблемой. В том числе 66% всех опрошенных полагают, что для Эстонии это весьма серьезная проблема», – сказал Маури Сёэт, руководитель исследовательских проектов Idea.

По словам Марта Лаанпере, руководителя обучающей программы Digi Pass и старшего научного сотрудника факультета образовательных технологий Таллиннского университета, в учебных программах всё большая роль отводится повышению цифровой грамотности, в том числе и в области профилактики таких проблем, как интернет-зависимость. «Проблема заключается не в пользовании смарт-устройствами, а в умении искать информацию, общаться в социальных сетях, соблюдать правила безопасности и кибергигиены. Важно регулировать то, сколько времени человек проводит в интернете и пользоваться всемирной паутиной не только для развлечений, но и в других целях», – сказал Лаанпере.

В исследовании приняли участие учащиеся и выпускники профессиональных учебных заведений, окончившие их в течение последних шести лет. «В ходе опроса выяснилось, что чем старше респонденты, тем чаще они считают, что зависимость от смарт-устройств является серьезной проблемой. 71% участников в возрасте от 24 лет придерживаются этой точки зрения», – заметил Сёэт.

По словам организатора исследования, привлекает внимание факт, что две трети участников признали то, что сталкивались с зависимостью от смарт-устройств. «36% респондентов, ответивших, что не понаслышке знают о зависимости от смартфонов, сказали, что применяли разные способы, чтобы справиться с этой проблемой. Примерно столько же (35%) тех, кто признавал необходимость что-то изменить, но ничего для этого не предпринимал. 19% опрошенных сообщили, что знают, что нужно сделать, чтобы побороть зависимость, но не чувствуют в этом необходимости. При этом каждый десятый участник исследования, по его словам, не знает, как бороться с зависимостью от смарт-устройств», – пояснил Сёэт.

В 2018 году коммуникационное агентство Idea по заказу Samsung Electronics Baltics провело исследование цифровой грамотности учащихся и выпускников профессиональных училищ Эстонии. В интернет-опросе приняли участие 448 человек.

Samsung Digi Pass – это четырехмесячная программа обучения для студентов профессиональных учебных заведений в возрасте от 14 до 20 лет. В ходе программы каждая команда под руководством ментора создает дизайн программного обеспечения для проекта, предложенного молодёжью. Цель программы – помочь молодым людям лучше подготовиться к своей будущей работе.

Обучающая программа для учеников профессиональных училищ разработана Samsung Electronics Baltics в сотрудничестве с Таллиннским университетом и Союзом молодежных объединений.

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