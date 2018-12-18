Исследование: большинство учеников профессиональных училищ знакомы с проблемой зависимости от смарт-устройств

Согласно исследованию, проведенному в рамках программы Samsung Digi Pass, две трети учащихся профессиональных учебных заведений считают зависимость от смартфонов серьезной проблемой для эстонского общества. «92% участников опроса назвали это проблемой. В том числе 66% всех опрошенных полагают, что для Эстонии это весьма серьезная проблема», – сказал Маури Сёэт, руководитель исследовательских проектов Idea.

По словам Марта Лаанпере, руководителя обучающей программы Digi Pass и старшего научного сотрудника факультета образовательных технологий Таллиннского университета, в учебных программах всё большая роль отводится повышению цифровой грамотности, в том числе и в области профилактики таких проблем, как интернет-зависимость. «Проблема заключается не в пользовании смарт-устройствами, а в умении искать информацию, общаться в социальных сетях, соблюдать правила безопасности и кибергигиены. Важно регулировать то, сколько времени человек проводит в интернете и пользоваться всемирной паутиной не только для развлечений, но и в других целях», – сказал Лаанпере.

В исследовании приняли участие учащиеся и выпускники профессиональных учебных заведений, окончившие их в течение последних шести лет. «В ходе опроса выяснилось, что чем старше респонденты, тем чаще они считают, что зависимость от смарт-устройств является серьезной проблемой. 71% участников в возрасте от 24 лет придерживаются этой точки зрения», – заметил Сёэт.