Исследование: большинство поддерживает идею ”Ээсти 200” создать единую школу

”Придя в политику, мы дали обещание говорить о проблемах честно и прямо. Комментируя кампанию с плакатами, мы отметили, что вопрос раскола в обществе относится не только к интеграции, но также и к сфере безопасности. И исследование показывает, что более половины в обществе с этим согласны”, — сказал вице-председатель правления ”Ээсти 200” Меэлис Нийнепуу.

По данным исследования, 51% русскоязычных обеспокоены наличием системы, где эстонские и русские школы разделены.

”Результаты этого исследования совпадают с той информацией, которую мы получили, общаясь с людьми на улицах в ходе кампании с плакатами. Несмотря на усилия наших оппонентов, люди поняли наш основной посыл. Темы интеграции и единой школы, которые подняла ”Ээсти 200”, важны для общества”, — добавил Нийнепуу.

Исследовательская фирма Norstat Eesti AS провела в период с 14 по 21 января опрос, в ходе которого по теме идеи единой школы и отношения к ней были опрошены более тысячи граждан, достигших 18 лет.