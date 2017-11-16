Исследование: более половины жителей Эстонии регулярно испытывают стресс

Более половины жителей Эстонии испытывают стресс не реже одного раза в месяц — об этом свидетельствует исследование, проведенное среди населения стран Прибалтики.

Наиболее распространенными формами стресса являются нервозность, напряжение, усталость и нарушения сна. В качестве решения эксперты рекомендуют сбалансированную диету, улучшение качества сна и использование содержащих магний пищевых добавок.

По словам эксперта по здоровью и консультанта по питанию City Tervisekliinik Теэле Тедер, стресс и нарушения сна представляют собой своего рода порочный круг.

”Высокий уровень стресса является одной из основных причин нарушения сна, но при этом качественный сон — одно из наиболее эффективных средств борьбы со стрессом”, — отметила Тедер.

В основном стресс вызывают рабочее напряжение и отношения с коллегами

Наиболее распространенной причиной стресса во всех прибалтийских странах является рабочая нагрузка и взаимоотношения с коллегами, что подтверждают более половины респондентов.

Значительный стресс также вызывает финансовая ситуация — у 47% эстонцев, 40% латышей и 43% литовцев, а также отношениями с семьей и детьми, беспокоящие 33% эстонцев, 36% латышей и 44% литовцев.

Стресс вызывает различные проблемы со здоровьем

Исследование показало, что чаще всего стресс выражается в нервозности и напряженности, которые испытывают целых 73-77% населения. В значительной степени стресс также является причиной усталости — у 59% эстонцев, 47% латышей и 56% литовцев, а также расстройств сна, которые испытывает почти половина респондентов.

Недостаточный и неадекватный сон вызывает различные проблемы со здоровьем и отрицательно влияет на качество жизни в целом. ”Недостаток сна может ускорить старение и привести к дисбалансу в иммунной системе. Ухудшаются память и способность сосредотачиваться, работать и учиться, увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. В случае расстройств сна практически невозможно похудеть, поскольку такая ситуация нарушает гормональный баланс”, — добавила Тедер.

Понизить стресс помогает магний

Исследование показало, что жители Прибалтики понимают важность сна в снижении стресса — 31% участвовавших в исследовании эстонцев, а также 20% латышей и литовцев говорят, что для борьбы со стрессом стараются больше спать. По словам Тедер, ее опыт показывает, что люди понимают важность адекватного и качественного сна, но на самом деле не уделяют этому достаточно внимания. Часто люди просто не знают, как улучшить качество сна.

Хорошее качество сна зависит от множества факторов: от избегания стрессовых ситуаций до сознательного питания. ”Также важно обратить внимание на минеральные вещества и витамины, поскольку в стрессовой ситуации ежедневные потребности в них сильно увеличиваются, и чтобы компенсировать дефицит, в такие периоды рекомендуется принимать пищевые добавки. В случае нарушений сна в первую очередь важны цинк и магний, способствующие вырабатыванию регулирующего сон мелатонина”, — сказала Тедер.

Исследование проводилось по заказу Sanofi компанией Rinkos tyrimų centras. Цель исследования заключалась в том, чтобы проанализировать, что именно вызывает стресс у жителей Эстонии, Латвии и Литвы, какие заболевания развиваются в результате стресса и какие средства используются для борьбы со стрессом. Онлайн-опрос проводился в июне 2017 года. В исследовании участвовали в общей сложности 1500 респондентов, по 500 человек из каждой прибалтийской страны.