30.07.2018, 21:48

Испытания по выходу стран Балтии из электросистемы России состоятся в июне следующего года

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rus.delfi.ee
EST 2
Eleringi alajaam Kiisa reservelektrijaama juures.
Eleringi alajaam Kiisa reservelektrijaama juures.Foto: Hendrik Osula

По соглашению администрирующих электросистемы стран Балтии Eleing, AST и Litgrid испытания по выходу трех стран из российской электросистемы состоятся 8 или 29 июня следующего года.

”Для того, чтобы к 2025 году достичь возможности стабильного долгосрочного функционирования электросистем стран Балтии в качестве отдельной частотной зоны и чтобы быть готовыми к синхронизации с частотной зоной материковой Европы, необходимо еще не один раз протестировать различные аспекты автономной работы системы электроснабжения стран Балтии”, — сказал председатель правления Elering Таави Вескимяги.

В ходе июньских испытаний электросистемы стран Балтии на 12 часов выйдут из частотной зоны России, но останутся при помощи высоковольтных линий постоянного тока привязанными к Северным странам и Польше.

Поочередно система будет отключена от всех девяти линий, связывающих Прибалтику с Россией и Белоруссией. В отличие от предыдущих испытаний подобного рода, будут отключены и линии между Латвией и Калининградской областью.

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