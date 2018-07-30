Испытания по выходу стран Балтии из электросистемы России состоятся в июне следующего года

По соглашению администрирующих электросистемы стран Балтии Eleing, AST и Litgrid испытания по выходу трех стран из российской электросистемы состоятся 8 или 29 июня следующего года.

”Для того, чтобы к 2025 году достичь возможности стабильного долгосрочного функционирования электросистем стран Балтии в качестве отдельной частотной зоны и чтобы быть готовыми к синхронизации с частотной зоной материковой Европы, необходимо еще не один раз протестировать различные аспекты автономной работы системы электроснабжения стран Балтии”, — сказал председатель правления Elering Таави Вескимяги.

В ходе июньских испытаний электросистемы стран Балтии на 12 часов выйдут из частотной зоны России, но останутся при помощи высоковольтных линий постоянного тока привязанными к Северным странам и Польше.